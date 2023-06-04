CHP Parti Meclisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay yetkisi

Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası parti içinde başlayan yenilenme süreci kapsamında Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) ardından dün de CHP Parti Meclisi’ni (PM) topladı.

MYK üyelerinin istifasının ardından yapılan toplantıda, daha önceki dönemlerde yapılan PM’lerin aksine Kılıçdaroğlu’nun yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Selin Sayek Böke yoktu. Onların yerine PM’nin genç kadın üyeleri Gökçe Gökçen, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Gizem Özcan kürsüde yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun bundan sonraki süreçte “parti yönetiminde de Meclis’teki görevlendirmelerde de kadınlara ağırlık vereceği” kaydedildi.

SAHAYI ANLATTILAR

Edinilen bilgiye göre; toplantıda PM üyeleri, tek tek söz alarak seçim dönemine ilişkin değerlendirmelerini ve sahada karşılaştıklarını anlattı. PM üyelerinin toplantıda “özellikle Cumhur İttifakı’nın devlet imkânlarıyla yürüttüğü seçim kampanyasını eleştirdiği ve illerde propaganda için kullanılan montajlı görüntülerden söz ettiği” belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun da MYK toplantısında olduğu gibi tüm PM üyelerinin seçimle ilgili gözlemlerini dinledikten sonra yorumlarla ilgili notlar aldığı aktarıldı. Toplantıda MYK’de alınan kurultay sürecinin başlamasına ilişkin kararın PM tarafından onaylandığı ve Kılıçdaroğlu’na bu kapsamda “tam yetki verildiği” aktarıldı. Bu çerçevede yeni haftanın başında yeni MYK’sini toplayacak Kılıçdaroğlu’nun kurultay takvimini belirleyerek açıklaması bekleniyor.

KASIM-ARALIK DÖNEMİ

Kurultay için kongre süreçlerinin temmuz wayında başlayacağı belirtiliyor. Ardından kasım-aralık döneminde de kurultay olacağı, Kılıçdaroğlu’nun da bu kurultayda yeniden aday olarak güvenoyu alacağı belirtiliyor.

‘ÖZELEŞTİRİLERİ DİNLEYECEĞİZ’

Öte yandan toplantı sonrası PM üyeleri yazılı bir açıklama paylaştı. Adaletsiz bir seçim süreci geçirildiği belirtilerek “Bu süreç, siyasal iktidarın ve Cumhurbaşkanı adayının ahlaki meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir” dedi. Seçmenlerin verdiği mesajın değerlendirileceği belirtilen açıklamada, “Bu değerlendirme sürecinde özeleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir” vurgusu yer aldı.



Açıklamada kurultay sürecine ilişkin de “Kurultay takviminin düzenlenmesi ile ilgili karar Parti Meclisi’mizce değerlendirilmiş ve takvimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar açıklanacaktır” denildi.