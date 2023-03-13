CHP PM, seçimlerde aday listelerinin belirlenmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi

CHP Parti Meclisi, milletvekilliği listelerinin belirlenmesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi. PM üyeleri, “Bazı illerde ittifak olarak ortak listeler yapılacak. Başka partilerin bizim listelerimizden seçime girme ihtimali var. O nedenle merkez yoklama yetkisi olacak” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00
CHP PM, seçimlerde aday listelerinin belirlenmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi
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CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 14 Mayıs seçimlerine giden süreci değerlendirmek için partisinin genel merkezinde PM’yi topladı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda milletvekili adayları listesinin belirlenmesi süreci görüşüldü. PM, Kılıçdaroğlu’na adayların belirlenmesiyle ilgili tam yetki verdi. Buna göre listelerin hazırlanmasında önseçim yöntemi kullanılmayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren PM üyeleri, “Bazı illerde ittifak olarak seçime gidilecek. Ortak listeler yapılacak. Başka partilerin bizim listelerimizden girme ihtimali var. O nedenle önseçim yerine merkez yoklama yetkisi olacak. Yani yetki genel başkanda olacak” dedi.

DEPREME ÖZEL HASSASİYET

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun PM üyelerinden deprem bölgesindeki yurttaşlara karşı özel bir hassasiyet göstermelerini istediği de öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili, “Hoşgörülü olun, insanları sabırla dinleyin. İçinde bulundukları ruh halini anlayın” vurgusunu yaptığı belirtildi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun PM üyelerinden, deprem bölgesinden ayrılarak farklı illere yerleştirilen yurttaşları ziyaret etmelerini ve yaşadıkları konaklama sorununun çözülmesi için yardımcı olmalarını istediği kaydedildi. 


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