CHP'de olağanüstü kurultay günü... Özgür Özel, Ümit Uysal ve Berhan Şimşek yarışacak: İmamoğlu için temsili koltuk ayrıldı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:39

Güncelleme: 06.04.2025 - 10:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla" aldığı karar doğrultusunda, 21. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'da yapıyor.

3 İSİM YARIŞIYOR

Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday olacağını açıkladı.

CHP'nin kayıtlı 1368 delegesi, genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirleyecek.

"İRADE MİLLETİNDİR" SLOGANI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'da delegelere "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı "konusuz" bırakarak "kayyum atanmasını engellemek" için 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gideceklerini açıklamıştı.

Kayyum atamalarına ve İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak "İrade milletindir" sloganıyla 21'inci kez toplanan CHP kurultayı, bugün Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

İMAMOĞLU'NA TEMSİLİ KOLTUK

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için temsili koltuk ayrıldı.

Ayrıca ayarlanan oturma düzenine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sağ tarafında Hikmet Çetin, Hikmet Çetin'in yan tarafında ise Kemal Kılıçdaroğlu oturuyor.

İmamoğlu için ayrılan koltuğun sol yanında da CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen ve Murat Karayalçın oturuyor.

Salonda bulunan her bir koltuğun üzerine Silivri'de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gönderdiği mesaj konuldu.

PANKARTLAR ASILDI

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük", "Adayımı yanımda sandığı önümde istiyorum" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazılı pankartlar asıldı.

ÖZGÜR ÖZEL SALONA GELDİ

CHP lideri Özgür Özel, saat 09.50 sularında kurultayın yapılacağı salona geldi.

Özel, kendisini bekleyen partililerle selamlaştı.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin olağanüstü kurultayı nedeniyle X hesabından bir paylaşım yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur. Hiç kuşkum yok, kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir. Partimiz, millî görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir. Bu duygularla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve bütün kurultay delegesi yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile kucaklaştı.

DİVAN BAŞKANI SEÇİLDİ

Kurultayda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu "Divan başkanı" olarak seçildi.

Parti tarafından yapılan açıklamada genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin yarım saat içerisinde başvurularını iletmesi gerektiği ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE

Divan kurulu başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından Özgür Özel, saat 10.20 sularında kürsüye çıktı ve partililere seslenmeye başladı.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

* Bu kurultay yapılamasın diye bir cuma akşam üstü 16.59'da kayyum tebliğ etmek üzere kurulan kumpası boşa çıkarıp, bu kurultay yapılamasın diye arena salonuna cevap süresini bekletip kurultay ilanını boşa çıkarmaya çalışıp, bu kurultay yapılamasın diye yıllar önce kendi onayladıkları tüzüğe rağmen sabah tam 10.00'da hazır olmazsa kurultayı yaptırmayız, iptal ederiz hesaplarını boşa çıkarıp 81 ilden, 973 ilçeden bir pazar sabahı buraya gelip tertemiz iradelerini lekelemeye çalışan kumpasçılara karşı CHP'nin tarihini, bugününü, yarınını, iradesini ve geleceğe yönelik olarak bu ülkenin teminatı olduğunun gerçekliğini tüm Türkiye'ye gösteren canım arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz.

"KAYYUM KUMPASINA KARŞI BİR ARADAYIZ!"

* Bugün 19 Mart başarısız darbe girişiminin bir ayağa olan partimize kayyum atama planını bertaraf etmek, CHP'nin ne demek olduğunu cümle aleme göstermek için buradayız.

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA SELAM

* Ne olursa olsun başaracağız... Tutuklu başkanlarımıza selam olsun. Silivri'de yatan yiğidime aslanıma, seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na merhaba.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN 3 ADAY

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından, kurultayda Özgür Özel'in genel başkanlık için tek aday olması bekleniyordu.

Ancak Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ve eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek de aday olacaklarını duyurdu. Uysal ve Şimşek'in resmen aday olabilmesi için delegelerin en az yüzde 5'inin oyuyla genel başkanlığa aday gösterilmesi gerekiyor.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve partiye kayyum olasılığının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşen kurultayın, CHP delegesini konsolide edeceği ve Özel'in kurultaydan daha da güçlenerek çıkacağı yorumu yapılıyor.

İMAMOĞLU'NDAN DELEGELERE MEKTUP

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da 21'inci Olağanüstü Kurultay öncesinde delegelere mektup gönderdi.

İmamoğlu mektubunda kararlılık mesajı vererek, "İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" ifadelerini kullandı.

OĞUZ KAAN SALICI'DAN KARŞI LİSTE

Kurultay'da asıl yarışın Parti Meclisi (PM) için olması bekleniyor. CHP yönetimi, PM seçimini gerekli koşulları taşıyan partililerin aday olabileceği ve delegelerin de bunlar arasından seçim yapabileceği "çarşaf liste" ile yapılmasını kararlaştırdı.

Ancak CHP lideri Özel'in PM'de yer almasını isteyen isimleri içeren bir "anahtar liste" çıkarmasına da kesin gözüyle bakılıyor. "Anahtar liste" resmi olmasa da delegelere çarşaf liste içinden kimleri seçecekleri konusunda bir anlamda "kılavuz" olarak nitelendiriliyor.

Genel başkan adayı çıkarmayan parti içi muhalefet de hesabını PM üzerinden yapıyor. Bir grup milletvekili, genel merkeze karşı ortak liste çıkarmayı ya da bireysel adaylarla Özel'in listesini delmeyi planlıyor.

38. Olağan Kurultay'da Özel'e karşı alternatif liste çıkaran İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "denge ve dayanışma" adı altında karşı liste çıkaracak.

'GÖLGE KABİNE'YE İMAMOĞLU REVİZYONU

Kurultayın ardından CHP lideri Özgür Özel, yeni PM içinden Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirleyecek.

Özel, genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın ardından parti yönetiminde yeni bir yapılanmaya giderek, sayısı 24'e çıkarılan MYK üyeleri içinden 18 kişilik "gölge kabine" açıklamıştı. MYK üyelerinin 6'sı ise parti işleyişinden sorumlu.

Olağanüstü kurultayın ardından gölge kabinenin MYK içinden belirlenmesinden vazgeçilerek, cumhurbaşkanı adayının çalışmalarında aktif rol alacak bir yapıya dönüştürülebileceği belirtiliyor.

Partinin cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği İmamoğlu da Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı çalışma ofisleri kuracaklarını açıklamıştı.

Parti kulislerinde gölge kabinenin, İmamoğlu'nun tercihi doğrultusunda şekilleneceği ve seçim kampanyasında rol alacak şekilde yapılandırılacağı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU DA KATILIYOR

Olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ancak katılım için davet olursa değerlendirebileceğini açıklayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultayın yapılacağı salona geldi.

CHP lideri Özgür Özel, cuma günü kendisinden önce genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanlığı yapan Murat Karayalçın'ı kurultaya davet etmişti.