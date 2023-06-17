CHP’li Akın: İzmir’deki o ışık tüm Türkiye’ye yayılacak

Yayınlanma: 17.06.2023 - 13:15

Güncelleme: 17.06.2023 - 13:15

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İzmir’de belediye başkanları ile bir araya geldi. Kemeraltı’nda bulunan EGİAD Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen toplatıya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantı sonrasında Ahmet Akın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İZMİR’DEKİ O IŞIK TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK”

Toplantıya ilişkin bilgiler veren Akın, “İl başkanımız, büyükşehir belediye başkanlarımız ve ilçe belediye başkanlarımızla çok verimli bir toplantı yaptık. Değerlendirmelerde bulunduk, İzmir’i baştan aşağı konuştuk. İzmir bizim göz bebeğimiz ve her zaman olduğu gibi İzmir’deki o ışık tüm Türkiye’ye yayılacak. Bunu biliyoruz ve görüyoruz. Bu inanç, azim ve kararlılık bizde var. Buradaki başarı, Ankara’daki, İstanbul’daki başarı, büyükşehir belediyelerimizdeki ve tüm belediyelerimizdeki başarılar, halkçı belediyecilik tüm Türkiye’ye yayılacak. Birlik ve beraberlik içerisinde, kimseyi ayırmadan başarımızı daha da artıracağız” diye konuştu.

“AKLIMIZ FİKRİMİZ YEREL SEÇİM”

Yerel seçimlere 290 gün kaldığını hatırlatan Ahmet Akın, “Bugünden itibaren bizim aklımız, fikrimiz yerel seçimler… 290 gün sonra büyük bir başarıyla vatandaşımızı halkçı belediyelerle buluşturacağız. Vatandaşımızı özellikle zor zamanda yalnız bırakanlarla değil, vatandaş dara düştüğü zaman ilk koşanlarla buluşturacağız. Belediyelerimizi artıracağız. Hazırlıklarımız çok hızlı gidiyor, yerel seçim çalışmalarına çok önceden başladık. Başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere İzmir’in çok değerli belediye başkanlarına örnek çalışmaları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

"TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ MÜCADELE EDİYOR"

İzmir’de hedeflerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Akın, şunları söyledi: “Burası İzmir, burada başarılı belediye başkanlarımız var. Belediye başkanlarımız, bizde olmayan belediyelerle ilgili de kardeş belediye kapsamında çalışmalar yapıyor, oralardaki vatandaşlarımızın derdine derman olmak için de başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımız mücadele ediyor. Vatandaşlarımız bunu görüyor. Hiç merak etmesinler, her türlü baskıya rağmen belediyelerimiz aslanlar gibi çalışıyor ve halkla kucaklaşıyor. İzmir’de hedefimiz çok büyük ve bunu başaracağız.”