CHP’li Gökan Zeybek açıkladı: Yerel seçimler için aday adayı sayısı 15 bini aştı
Salı günü itibarıyla başvuruların bittiğini ifade eden CHP'li Gökan Zeybek, “Toplam başvuru sayımız 15 bin 464. 2019 yılındaki sayımız 9 bin 595’ti” dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Başvuruların salı itibarıyla tamamlandığını söyleyen Zeybek, “2 bin 714 belediye başkan adaylığı müracaatımız var. 58 büyükşehir belediye başkan adayımız var. Toplam başvuru sayımız saat 12.00 itibarıyla 15 bin 464. 2019 yılında yapılmış olan toplam başvuru sayımız 9 bin 595’ti” dedi.
Açıklaması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybek, İYİ Parti’nin işbirliği önerisini reddetmesine ilişkin, “Yerel seçim, ağırlıklı olarak adayların yarıştığı ve adayların kendi projeleriyle ön plana çıktığı bir seçim. Başta İstanbul, Ankara buna örnek. 2019 seçimlerinde ittifaklarla seçime girmiş olmasına rağmen ittifaksız girilen seçim yerlerinde de benzer bir durumu görüyoruz. İYİ Parti’nin almış olduğu kararı saygıyla karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.
‘ÇOK SAYIDA GENÇ VAR’
İYİ Parti’nin kararı sonrası da partiye adaylık başvuruları olduğuna dikkat çeken Zeybek şöyle devam etti:
“İYİ Parti’nin CHP’nin
işbirliği yapma önerisi konusundaki
açıklamasının yapıldığı pazartesi
gününden sonra CHP’nin kayıt
sistemine yapılan başvuru sayısı
6 binin üzerinde. Yani belli ki
tabandaki birlikteliğin sağlanması
konusunda çok önemli adımlar
atıldığını görüyoruz. Ve taban bu
birleşmeyi sağlayacak gibi duruyor.
Bu başvuruyu yapanlar içinde CHP
üyesi olmayıp kayıt yapılırken
partiye üye olup aynı zamanda da
adaylık müracaatı yapan çok sayıda
kadın, genç adayımızın olduğunu da
belirtmek istiyorum.”
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