CHP’li Gökan Zeybek açıkladı: Yerel seçimler için aday adayı sayısı 15 bini aştı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başvuruların salı itibarıyla tamamlandığını söyleyen Zeybek, “2 bin 714 belediye başkan adaylığı müracaatımız var. 58 büyükşehir belediye başkan adayımız var. Toplam başvuru sayımız saat 12.00 itibarıyla 15 bin 464. 2019 yılında yapılmış olan toplam başvuru sayımız 9 bin 595’ti” dedi.

Açıklaması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybek, İYİ Parti’nin işbirliği önerisini reddetmesine ilişkin, “Yerel seçim, ağırlıklı olarak adayların yarıştığı ve adayların kendi projeleriyle ön plana çıktığı bir seçim. Başta İstanbul, Ankara buna örnek. 2019 seçimlerinde ittifaklarla seçime girmiş olmasına rağmen ittifaksız girilen seçim yerlerinde de benzer bir durumu görüyoruz. İYİ Parti’nin almış olduğu kararı saygıyla karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK SAYIDA GENÇ VAR’

İYİ Parti’nin kararı sonrası da partiye adaylık başvuruları olduğuna dikkat çeken Zeybek şöyle devam etti:

“İYİ Parti’nin CHP’nin işbirliği yapma önerisi konusundaki açıklamasının yapıldığı pazartesi gününden sonra CHP’nin kayıt sistemine yapılan başvuru sayısı 6 binin üzerinde. Yani belli ki tabandaki birlikteliğin sağlanması konusunda çok önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Ve taban bu birleşmeyi sağlayacak gibi duruyor. Bu başvuruyu yapanlar içinde CHP üyesi olmayıp kayıt yapılırken partiye üye olup aynı zamanda da adaylık müracaatı yapan çok sayıda kadın, genç adayımızın olduğunu da belirtmek istiyorum.”

