Cumhurbaşkanlığı’ndan vekilinin projesine 15 milyon TL

Yayınlanma: 27.06.2024 - 18:49

Güncelleme: 27.06.2024 - 19:04





Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AKP Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul’un Uşak Belediyesi’ne ve şahsına yönelik sosyal medyada gerçekleşen iddialarına yanıt verdi. Kendisine saldıranların kamuoyunu manüpile etmek amacıyla yalan haberleri kullandığını ifade eden Yalım; halkı kandırmanın kimseye bir fayda sağlamayacağının altını çizdi. Yalım, “Bilindiği üzere seçim öncesi vatandaşlarımızın ihtiyacını gözeterek, şehrimizi daha modern bir yapıya kavuşturmak adına birtakım proje sözleri verdik. Bu projeler için yaptığımız açıklamaları takip eden kişilere cevabımız elbette şehrimize kazandırdığımız projeler olacaktır” dedi.

BİZLER YIKICI DEĞİL YAPICIYIZ

Uşak’a kalıcı imzalar atmak için geliştirdiği projeleri başlatan ve çalışmalara ekipleri ile hız kesmeden devam edeceğinin altını çizen Başkan Yalım; “Önceki dönemde Dörtyol’da 6 bin metrekarelik bir alanda büyük bir cami yapılması planlanmış. Bu alanda daha önce 5 adet okulumuz vardı. En önemlisi Uşak’ımızın sembollü olan Uşak Lisemiz yer alıyordu. Uşak Lisesi şu an konumu itibarıyla güvenli olmayan bir noktada bulunuyor. Geçen yıl 2 evladımız o güzergahta hayatını kaybetti. Bizim için her zaman öncelikli olan evlatlarımızın can sağlığıdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm projelerimizi hayata geçirmek için ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Millî Eğitim Bakanlığındaki yetkililerle görüşmelerimiz sonrası bu alanın Uşak Lisesi için daha uygun olacağı konusunda hemfikir olduk. Öte yandan cami planı ve yapım alanı konusunda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bu kapsamda bu alana hem okulu hem de camiyi kazandıracağız. Camiyi 50 metre uzaklıktaki daha göz önünde bulunan alana yapacağız” dedi.

İDDİALARA BELGELERLE KARŞILIK VERDİ

AKP Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul’un kendisi için yaptığı açıklamalara da değinen Yalım; “Bizim sevdamız Uşak diyerek yola çıktık ve görevi devraldığımız günden bu yana hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Birileri bizim bu tempomuzu görüp bizi duraksatmaya çalışıyor ama başaramayacaklar. Asılsız söylemlere ve boş iddialara karnımız tok. Sayın Vekilin şahsıma yaptığı gerçek dışı açıklamalara cevap olarak diyorum ki; bizim yüzümüz ak, alnımız açık. Elinizde bizimle ilgili herhangi bir belge varsa bir hafta içinde buyurun açıklayın. Açıklamazsanız ben eski belediye yönetimi ile ilgili belgeleri açıklayacağım. Size bir hafta süre veriyorum” dedi.

MEMLEKETE YATIRIM YAPMAK EN BÜYÜK HAYIRDIR

Öte yandan AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in Cumhurbaşkanlığı bütçesinden Uşak Belediyesi’ne 2023 yılında 15 milyon TL para ödendiğini söylediğini ifade eden Yalım; “Sayın vekilin köyü olan Eşme ilçesi Ahmetler köyünde çok amaçlı düğün salonu yapım işi adına kullanılması için bu para belediyenin kasasına girmiştir. Ancak önceki dönem belediye başkanı Mehmet Çakın bu parayı Uşak Belediyesi ödemeleri için kullanmıştır. Sayın Güneş, 3 dönemdir milletvekilisiniz. Hem milletvekili maaşı hem de milletvekilliği emekli maaşı almaktasınız. İnsanın doğduğu yere, halkına bir borcu vardır. Bu borçlar siz siyasilerin atacağı adımlarla daha kolay ve hızlı şekilde ödenir. Ben milletvekilliği dönemimde toprağıma yani Sivaslı’ya babamın adına en önemli yatırımı kazandırdım. Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için Dursun Yalım Fen Lisesi’ni yaptırdım, bu lisede evlatlarımız en güzel şekilde yetişiyor. Vatana millete hayırlı birer birey haline geliyor. Aynı şekilde önemli hizmetleri sizden de bekliyoruz. Buyurun siz de elinizi taşın altına koyun ve hemşerilerinizin ihtiyacı olan salonu köyünüze yaptırın” dedi.