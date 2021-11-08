Diyarbakır'da HDP binasına molotoflu saldırı düzenlendi
Diyarbakır'da HDP Kayapınar İlçe Örgütü binasına dün gece saatlerinde molotoflu saldırı düzenlendi.
Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kayapınar İlçe Örgütü binasına molotoflu saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan parti binasının önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, parti binasına 4 molotof kokteyli fırlattı.
Ancak atılan molotof kokteyllerinin parti binasına isabet etmeyerek bahçeye düştüğü görüldü.
HDP Kayapınar İlçe Başkanlığı'nın Twitter hesabından da "Bu sabah Kayapınar ilçe binamızın kapısını açtığımızda karşılaştığımız manzara bu" diyerek saldırı sonrası ortaya çıkaran görüntüler paylaşıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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