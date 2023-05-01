Dört şirketin üçü ‘AKP bağlantılı’
Ticaret Bakanlığı’nın dört şirkete “dış ticaret sermaye şirketi” statüsü vermesine ilişkin tebliğ hafta ortasında Resmi Gazete’de yayımlandı. Devlet yardımlarından öncelikli faydalanma olanağı sağlayan söz konusu statüye ulaşan şirketlerden üçünün AKP ile olan bağı dikkat çekti.
Listede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı ve AKP’nin kurucularından Cuneyd Zapsu’nun şirketi Balsu AŞ, AKP’den belediye meclis üyesi adayı olan İhsan Bozan’ın şirketi KLC Gıda AŞ, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle bağı tartışılan Verde Yağ AŞ yer aldı.
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ OLANAĞI
Şirketlere, “dış ticaret sermaye şirketi” statüsüne geçmesiyle, ihracatın geliştirilmesi amacıyla ihracatçı veya firmalara Hazine’den yardım sağlayan Eximbank’tan düşük faiz oranıyla yararlanabilme fırsatı da sağlandı.
Resmi İlanlar
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