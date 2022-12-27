Etrafa rastgele ateş açtı, emniyet müdürü ikna etti

Nevşehir'de uzaklaştırma kararı bulunan evinde kimseyi bulamayınca tüfekle havaya ateş açıp bir süre polise direnen şüpheli İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından ikna edildi.

İHA
27 Aralık 2022 Salı, 10:52
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Nevşehir merkeze bağlı Herikli Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, evden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen İlhan A., çocuklarını görmek için eve eve geldi. Geldiği evde çocuklarını göremeyen İlhan A., önce dışarı çıktı.

Burada etrafa bağırıp çağıran İlhan A., daha sonra eve girdi. Çocuklarını görmek istediğini belirterek, elindeki tüfekle etrafa rastgele açan şahsı görenler, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, balkona çıkarak etrafa rastgele ateş açan İlhan A.'yı ikna etmek için çalıştı.

EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Olay yerine gelen Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, bir süre şahıs ile görüştü. İlhan A.'yı ikna eden Loğoğlu evden çıkardığı şahsı makam aracına bindirerek, olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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