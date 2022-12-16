EGM: Provokatif paylaşım yapan 12 hesap, ilgili makamlara bildirildi

16 Aralık 2022 Cuma, 17:11

Diyarbakır-Mardin kara yolunda, polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı olayı üzerine sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar için harekete geçildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda; 16.12.2022 tarihinde Diyarbakır-Mardin kara yolunda, polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı olayına ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir."