Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen işaret etti: Dikkatle izlerseniz teşhis edebilirsiniz

30 Kasım 2021 Salı, 13:51

Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gürcan'ın tutukluluğunun ardından "siyasal ve askeri casusluk" meselesi ülke gündemine oturdu.

Söz konusu durumu Veryasın'daki köşesine taşıyan Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, askerlerin, özellikle de çalışmaları ve etkinlikleri ile öne çıkanların, sivil hayata başlamış olsalar bile yabancı istihbaratın hedefinde olduklarını dile getirdi.

Yazısına "Bu yazı askeri-siyasi casusluk iddiası ile tutuklanan eski asker Metin Gürcan ile ilgili değildir" ifadeleri ile başlayan Eslen, "Metin Gürcan ile ilgili yargı süreci başlatılmıştır ve buna saygı göstermek gerekir. Ancak, Metin Gürcan olayı bu yazının yazılmasına vesile olmuştur" dedi.

"SİVİL HAYATTA OLSALAR BİLE YABANCI İSTİHBARATIN HEDEFİNDELER"



Askerlerin, görevleri süresince, sahip oldukları rütbe ve makam gereği, devletin güvenliği ile ilgili gizli bilgilere sahip olduklarını vurgulayan Eslen, şunları kaydetti:

"Askerler, görevleri sırasında veya görevden ayrılıp sivil hayata başladıklarında bu gizli bilgileri korumak mecburiyetindedirler. İstihbarata karşı koyma gereği olarak askerler sivil hayata başlarken onlara sahip oldukları gizli bilgileri açıklamaları halinde suç işleyecekleri belge imzalatılarak hatırlatılmalı, sivil hayata başlayan askerler ise buna riayet etmelidir.

Askerler, özellikle de çalışmaları, etkinlikleri ile öne çıkanlar, sivil hayata başlamış olsalar bile yabancı istihbaratın hedefindedirler. Çünkü, eski askerler hem görevleri sırasında sahip oldukları, hem de ordu içindeki temasları ile elde edebilecekleri bilgilerle değerlidirler."

"TARTIŞMA PROGRAMLARINA ÇIKAN ASKERLER DİKKATLİ OLMALI"

Televizyonlarda tartışma programlarına çıkan eski askerlerin de dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Eslen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tartışma programlarında konuşulan her şey ve özellikle de eski askerlerin söyledikleri istihbarat değeri taşır ve yabancı istihbarat tarafından dikkatle izlenir. Ne yazık ki bazı eski askerler, bu kuralı dikkate almadan televizyon kanallarında bülbül gibi ötmektedirler. Yabancı istihbarat, maddi sıkıntı içinde olan, para kazanmak, ünlü olmak isteyen, çeşitli zaafları olan eski askerleri hedef yapabilir.

Sosyal medya, yabancı istihbaratın hedef şahsın kişiliğini ve zaaflarını anlamasını kolaylaştırabilir. Eski askerlerin, yabancı devletlerin ülkede görevli elçilik mensupları ile temas kurması son derece sakıncalıdır. Eski askerler, yabancı elçilik görevlilerinden mutlaka uzak durmalıdır. Çünkü, bütün elçilik mensuplarının öncelikli görevi istihbarat toplamak, bu amaçla haber toplama elemanı devşirmektir."

"TELEVİZYONLARA DİKKAT EDERSENİZ TEŞHİS EDEBİLİRSİNİZ"

Ülkede görevli yabancı gazetecilerin bir kısmının istihbarat dahil "ikiz görevli" olduğunu belirten Eslen, yazısına şöyle devam etti:

"Yabancı ülkeye, o devletin seçerek davet ettiği, tekrarlıyorum, o ülkenin davet ettiği sadece eski askerlere değil, akademisyenlere, gazetecilere de dikkat etmek gerekir. Çünkü, devşirilme potansiyeli olan bu kişiler etki ajanı veya haber toplama elemanı olarak görevlendirilebilirler. Televizyonları dikkatle izlerseniz bunları teşhis edebilirsiniz.

Eski bir askerin, yabancı devlet elçilik mensubu ile otel lobisinde, avm garajında buluşarak bilgi ile para değiştirmesi, mahiyeti ne olursa olsun, ciddi bir güvenlik zafiyetidir. Ortadoğu’nun önemli bir ülkesinde, yabancı bir ülkenin askeri okulunda eğitim gördükten sonra, o ülkenin desteği ile beş yılda tuğgenerallikten mareşalliğe yükseltilen kişinin, daha sonra kendisini genelkurmay başkanı yapan devlet başkanını devirerek devletin başına geçtiğini ve hala o ülkeyi yönettiğini de bu vesile ile not edelim."

Eslen, son olarak şunları kaydetti:

"Diyebilirsiniz ki teknolojinin bu kadar geliştiği ortamda gizli olan ne kaldı ki?Teknoloji, istihbarat için bilgi toplamakta büyük imkanlar sunmaktadır. Doğrudur. Ancak, günümüzde bile en değerli istihbarat beşeri istihbarat, yani insan kaynağından elde edilen istihbarattır. Çünkü, teknoloji mevcut durum hakkında bilgiler sağlar. Beşeri istihbarat ise teknolojinin yapamadığını yapar, mevcut duruma ilave olarak gelecek hakkındaki gizli niyetinizin öğrenilmesini de mümkün kılar."