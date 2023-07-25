Erdoğan ile Filistin lideri Abbas bir araya geldi

Yayınlanma: 25.07.2023 - 19:08

Güncelleme: 25.07.2023 - 19:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz Pazartesi günü Türkiye'ye gelen Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve Abbas ikili görüşme yapacak, ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine geçilecek.

DÜN ANKARA'YA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine dün Ankara'ya geldi. Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.