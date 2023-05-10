Erdoğan: Özgürlükler yolunda attığımız adımlar engellendi

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:30

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:41

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

21 yıldır iktidarda olan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Hangi badirelerden aşarak bugünlere geldiğimizi, reform çabalarımızın nasıl baltalandığını, hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini sizler yakından biliyorsunuz" ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"55 bin kişi var bugün mitingimizde. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle kucakladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pazar günü için hazır mıyız, sandıkları patlatacak mıyız?

Dicle size nasıl sevdalıysa biz de Batman'a kara sevdalıyız. Birileri gibi Batman'ı menfaat için sevmiyoruz Allah için seviyoruz. Batman'a olan bu sevdamızı bu aşkımızı ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman'ın sıkıntılarıyla ilgilendik çözüm yollarını aradık. Bugün Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik bir vicdan muhasebesi de yapalım dedik. Çünkü biz Batmanlı ile hem yol arkadaşıyız hem de kader ortağıyız.

"HİÇ KİMSE BİZİM ARAMIZI AÇAMAZ"

Batman'a 25 yaşında iken o zamanki partimin gençlik kolları başkanıyken geldim. Hiç kimse bizim aramızı açamaz. Ne gece yarısı Türk Alevi videosu paylaşan fitne tüccarları ne azgın azınlığın giderek artan nobranlığı ebedi kardeşliğimizi asla bozamaz. Kimse gönüllerimizin arasına giremez, Kandil'deki terör baronları aramıza giremez. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz'da ölüm kusan kurşunlara beraber göğsümüzü siper ettik.

"BATMAN, KOALİSYONLARIN BU ÜLKEYE NELER ÇEKTİRDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİR"

Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya beraber taşıdık. Milli iradenin teminatı olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini birlikte gerçekleştirdik.

Bir Selo var biliyorsunuz değil mi? Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren Selo. Bay bay Kemal ne diyor cezaevinden çıkaracağım diyor. Benim Batmanlı kardeşlerin sana söz diyerek yalancı bahardan bahsedenlerin aslında zemheriden bahsettiğini çok iyi bilir. Batman ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler çektirdiğini çok iyi bilir.

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLER YOLUNDA ATTIĞIMIZ ADIMLAR ENGELLENDİ"

Bay bay Kemal'in getireceği yalancı bahar bu millet için kara kış demektir. Sizler Erdoğan'ın verdiği mücadelenin en yakın şahitlerisiniz. Hangi badirelerden aşarak bugünlere geldiğimizi, reform çabalarımızın nasıl baltalandığını, hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini sizler yakından biliyorsunuz. 21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu, darbeden ihanete nelerle karşılaştığımızı, çalışma arkadaşlarımız üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini sizler çok iyi hatırlıyorsunuz. Elbette kuluz, eksiklerimiz de olmuştur. Elbette yapmak isteyip de yapamadıklarımız da olmuştur. Kürt kardeşlerimizle birlikte 85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti herhalde kimse inkar etmez. Analar ağlamasın diye gerçekten çok ciddi çabalar harcadık. Bu süreçte daha önce hayal dahi edilemeyecek, telaffuzuna dahi teşebbüs edilemeyecek nice reformu hayata geçirdik. Hak ve özgürlükler noktasında vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizleyerek demokrasimizin standartlarını yükselttik. 21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu çok iyi hatırlıyorsunuz. Analar ağlamasın diye çok ciddi çabalar harcadık.

"HAKİKİ BAHARI BİZ GETİRDİK"

85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti çok iyi biliyorsunuz. Hak ve özgürlükler için demokrasinin standartlarını yükselttik. Vatandaşa tepeden bakan ceberut devlet anlayışını sizlerin desteğiyle biz değiştirdik. Bizi engellemek için her yolu denediler ama biz bölgede güvenliği ve refahı tesis ettik. Batmanlı kardeşlerim ekmeğini kazanmak için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı çiftçilerimiz toprağını geziyor, yaylalarında huzurla gezebiliyor.

Diyarbakır'dan Şırnak'a Mardin'den Batman'a hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan geriye dönüş olmayacaktır. Rabbim ömür milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. "