Erdoğan ve Bahçeli anlaştı: Cumhur İttifakı'nın yeni seçim planı

22 Ocak 2022 Cumartesi, 09:33

Kamuoyu yoklamalarına göre mevcut seçim sistemi ile sandıkların kurulması durumunda iktidarı kaybetmesi kesin görünen Cumhur İttifakı, seçim kanununu yeniden iktidar şansını arttıracak şekilde değiştirmek için anlaşmaya vardı.

Seçim Kanunu’nda sınırlı bazı değişiklikler için yaklaşık bir yıldır çalışan AKP ve MHP, yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi konusunda anlaştı. İttifakın diğer ortağı olan BBP’nin yüzde 3’lük baraj önerisi ise kabul görmedi.

Bu yolla muhalefetin blok halinde yapacağı ittifakın da önünü kesebileceğini ve Millet İttifakı dışında farklı ittifakların oluşabileceğini düşünen Cumhur İttifakı kurmayları, ittifak barajını da yüzde 7’ye indirecek. İttifak içinde yer alan partilerden birinin yüzde 7 oy oranına ulaşması durumunda, ittifaktaki diğer partiler de barajı geçmiş sayılacak ve oy oranlarına göre milletvekili çıkarabilecek.

HDP'YE DESTEĞİ KESME HESABI

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, iktidar kulislerinden edinilen bilgiye göre, yüzde 3 ve yüzde 5’lik seçim barajı önerileri, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’nin oylarının eridiği izlenimini uyandıracağı için kabul görmedi. Barajın yüzde 7'ye düşürülmesinin, önceki seçimlerde olduğu gibi barajı geçmesi için HDP'ye gerçek oylarının dışında gelen desteğin önünü keseceği hesabı da yapılıyor.

“Temsilde adalet, sistemde istikrar” sözleri ile gerçekleştirilen çalışmada, partisinden istifa eden milletvekilleri hakkında da bir düzenlemeye gidilecek. Seçildikten sonra partisinden istifa eden milletvekilinin bağımsız olarak yasama faaliyetlerini sürdürmesi, hüküm altına alınacak. Toplu milletvekili istifasıyla Meclis dışından partilerin grup kurmaları da engellenebilecek.

41 İLDE ÖRGÜTLÜLÜK

Bir siyasi partinin seçime girme yeterliliği kazanması için 81 ilin yarısından bir fazla şehirde örgütlenmiş olması ya da TBMM'de grubunun bulunması koşullarında da değişikliğe gidilecek. Yeni düzenleme ile Meclis’te grubu bulunması, bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için yeterli olmayacak.

Düzenlemenin içerisinde dar bölge ve daraltılmış bölge gibi sistem değişikliklerinin yer almayacağı da öğrenilirken son kararın Pazartesi günü gerçekleştirilecek AKP MYK toplantısında verileceği bildirildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak ve yürütme maddeleri dışında 13 maddeden oluşacak teklifin, ara tatil sonrası Meclis Başkanlığı’na sunulacağı da kaydedildi.