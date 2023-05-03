Erdoğan, yerli helikoptere 'Nefes' adını verdi

AKP'li Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine alınan 1 yerli ve milli T70 helikopter ile 4 Air Tractor model uçak ve 1 insanlı keşif uçağını inceledi. Erdoğan, T70 helikoptere 'Nefes', keşif uçağına da 'Otağ' adını verdi.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:08
Erdoğan, yerli helikoptere 'Nefes' adını verdi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 'OGM Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, envantere katılan uçak ve helikopterleri inceleyerek, pilotlardan bilgi aldı.

Erdoğan, T70 helikoptere 'Nefes', yangın yönetiminde devreye sokulan ve Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan insanlı keşif uçağına da 'Otağ' ismini verdi.

Ardından T70 helikoptere imzasına atan Erdoğan, pilotlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


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