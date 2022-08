Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Bir de utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:22

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Buradaki konuşmasında yurttaşlardan yine 'sabır' isteyen Erdoğan, "Biz Tarım Kredi Kooperatifleri ile vatandaşa daha ucuz ürünler satmaya başladık. Bu artarak devam edecek. Market sayısını 3 bine çıkaracağız. Vatandaşım ucuz ürün almaya devam edecek. Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum" dedi.

"MARKETLERİN RAFLARI AVRUPA'DA BOŞ"

"Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var ama bu dünyanın da sorunu" diye konuşan Erdoğan, "Tüm gelişmiş ülkelerin böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına bakmayın. Bak doğalgaz bulamıyorlar... Marketlerin rafları Avrupa'da boş" ifadelerini kullandı.

"ANADOLU’NUN EBEDİ VATANIMIZ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA İLAN ETTİK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Sizlerle en son 2019 Mart’ta yüz yüze kucaklaşmıştık. Sonra araya salgın girdi ve yaklaşık 3.5 yıl aradan sonra şimdi sizlerle bir aradayız. Dumlupınar zaferimizin 100’üncü yılı vesilesiyle Kütahya’ya gelerek hem sizlerle hasret gidermek, hem zafer sevincimizi paylaşmak, hem de tamamlanan eserlerin açılışını yapmak istedik. Geçtiğimiz perşembe günü Ahlat’ta cuma günü de Sayın Bahçeli ile birlikte Malazgirt’teydik.

Sultan Alparslan, Bizans’ın gururlu hükümdarı Diyojen’in sayıca üstün ordusunu yenerek Anadolu’nun kapılarını milletimize Malazgirt’te açmıştır. Milli Mücadele ile asırlardır tükenmeyen bir kin ve hırsla bizi bu topraklardan atmak isteyenlere Anadolu’nun ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha ilan ettik. Selçuklu ve Osmanlı’nın mirasını devralan cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol ter ve kanla döşenmiştir."

"BU MİLLET, O İMANLI YÜREKLERİYLE İMANSIZLARI İZMİR'DEN DENİZE DÖKTÜ"

"İstiklal mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır. Bu millet, o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü. Aşağı yukarı aynı sayıya sahip Türk ordusunun kaybı sadece yüzde 6.5 civarında... Büyük Taarruz ve akabindeki çatışmalar, dünya askeri tarihine en başarılı topyekûn savaş örneği olarak geçmiştir. Türk'ün ölüm fermanı olarak tedavüle sokulan Sevr'i, milletimiz bu topraklarda kanıyla, canıyla yırtmıştır.

2023'e hazır mıyız? Kapı kapı yeni bir fetihe hazır mıyız? Bu dönemde İslam dünyasının dört bir yanından, kendileri de binbir yoklukla yaşayan dostlarımızdan ülkemize yardım yağmıştır. Büyük Taarruz öncesi de, tıpkı bugün olduğu gibi, ülkenin askeri gücünden mali kaynaklarına kadar tüm imkanlarını sorgulayarak bu işin olmayacağını söyleyenler vardı. Mücadelenin sadece silah ve parayla değil, imanla, inançla, azimle kazanıldığını herkes gördü.

Birinci Dünya Savaşı’nda dört bir yanda yedi düvele karşı savaşan, pek çok yerde zaferler kazanan Osmanlı, İstanbul’un işgali ve Sevr dayatmasıyla adeta dermansız bırakılmıştı. Vatan topraklarını dört bir yandan işgale başlayan düşman, Adana, Antep, Maraş direnişleriyle pabucun pahalı olduğunu görünce, sinsi amaçlarının taşeronluğunu Yunan’a bırakmıştır. Mustafa Kemal, Kocatepe'de yeni bir destanın adeta girizgahını yapmıştır.

İşte bu ağustos gününün 100. yılı vesilesiyle baş komutan Mustafa Kemal Paşa'yı, Fevzi Çakmak Paşa, İsmet Paşa'yı subayından erine her bir kahraman askerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Milletimizin son iki asrı kayıplar ve yeniden ayağa kalkmalarla geçmiştir. 6 asırlık cihan devleti Osmanlı'yı tarihin tozlu raflarına uğurlarken de hep inancımızı kavi umudumuzu diri tuttuk. Bugün aynı sembolü ben Kütahya'da görüyorum. Bu sayede her badireyi atlattık, oyunları bozduk."

"HÜKÜMETE GELDİĞİMİZDE, DEMOKRASİSİ ZAYIF BİR TÜRKİYE DEVRALDIK"

"Milli mücadeleyi kazanan milletimiz, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından hayal ettiği, gelişmiş, kalkınmış Türkiye'ye ulaşmak için epeyce beklemek mecburiyetinde kaldı. Kalkınma hamlelerimizin, demokrasi girişimlerimizin önü kesilirken, milli ve manevi değerlerimizi tehdit eden her gelişmenin önü açılmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası, bizden daha zor şartlarda kalkınma ve demokrasi mücadelesine giren ülkeler kısa sürede yol alırken, biz her 10 yılda bir yaşadığımız darbelerle sürekli patinaj yaptık. Bu sadece kendi eksikliklerimizden, hatalarımızdan kaynaklı değildi. Türkiye'nin her alanda geri kalması için kurulan o mekanizmalar öyle güçlüydü ki, iyi niyetli girişimler bunun üstesinden gelmeye yetmiyordu."

Hükümete geldiğimizde, 2 asırdır alt yapısı ihmal edilmiş, demokrasisi zayıf, ekonomisi güdük bırakılmış, siyasi ve askeri gücü törpülenmiş bir Türkiye devraldık. Hemen kolları sıvadık. Türkiye'nin asırlık altyapı eksikliklerini 20 yılda tamamlayacak bir büyük kalkınma hamlesi başlattık. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, enerjiye, sanayiye, tarıma, her alanda ülkemizi Cumhuriyet'in hedefi olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkardık.

Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyanın dengeleri altüst olurken biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüze ara vermedik. Demokraside de her kesimden vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini geliştirerek tüm çarpıklıkları ortadan kaldırdık. Terörle mücadele Türkiye'nin sorunlarında ilk sırada mıydı? Gabar'a, Cudi'ye Tendürek'e Bestler Deresi'ne girdik mi? Tüm terör inlerini bunların kafalarına geçirdik mi?"

"AVRUPA'DA RAFLAR BOŞ..."

"Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var ama bu dünyanın da sorunu. Tüm gelişmiş ülkelerin böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına bakmayın. Bak doğalgaz bulamıyorlar... Marketlerin rafları Avrupa'da boş."

"BİRAZ SABIR VE DAHA ÇOK DESTEK İSTİYORUM"

"Biz Tarım Kredi Kooperatifleri ile vatandaşa daha ucuz ürünler satmaya başladık. Bu artarak devam edecek. Market sayısını 3 bine çıkaracağız. Vatandaşım ucuz ürün almaya devam edecek. Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin ve politikaların günlük hayattaki yansımalarını daha iyi göreceğiz. Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum.

Yaşadığımız onca hadiseye rağmen hedefleri adım adım hayata geçirdik, eksikleri de süratle tamamlıyoruz. 2053 vizyonumuzu oluşturuyoruz. 2071 idealimiz gelecek, içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız. Bir asır önce Büyük Taarruzu ve ülkemizi nasıl istiklale kavuşturduğumuzu konuşmuştuk. Türkiye'yi bu günlere getirdiğimizi konuşmuştuk. Yaptığımız yatırımlara, eserlerle, hizmetlerle Kütahya'nın da çehresini değiştirdik. 20 yılda Kütahya'ya toplamda 26 milyar liralık yatırım yaptık. Bunu biz yaptık.

"UTANMADAN 'İŞSİZLİK VAR' DİYORLAR, NE İŞSİZLİĞİ YA?"

"Bay Kemal diyor ya 'Ne verdin' diye... Kütahyalı çiftçilerimize toplamda 1.5 milyar tutarında tarımsal destek verdik...

Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki, 'İşsizlik var.' Ne işsizliği ya?"