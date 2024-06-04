Erdoğan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması: Kabine sonrası tarih verdi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 18:57

Güncelleme: 04.06.2024 - 19:22

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saray’daki toplantı saat 16.00'da başladı. 2 saat 15 dakika süren Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, kameraların karşısında alınan kararları açıkladı.

'BAYRAM TATİLİ' VE 'BAYRAM İKRAMİYESİ' AÇIKLAMASI

Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını söyleyen Erdoğan, kamu çalışanları için bayram tatilinin de 9 gün olacağını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* 81 vilayetimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan 2 pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum.

"FELAKET TELLALLARINA ALDIRMIYORUZ"

* Biz 85 milyonun tamamının hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar, tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz. Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Hükümet olarak yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız, hedeflerimiz ortadadır. Bizim için esas olan milletimizin takdiridir.

* Toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 972 bin metrekare kapalı alana sahip adliye binasının inşaatına başladık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. Bu dönemde toplam 11 bin 370 kişi kapasiteli 14 ceza infaz kurumu faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık.

8. YARGI PAKETİ

* Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapıldı ve 1 milyon 708 bin SEGBİS görüşmesi gerçekleştirildi. 8. Yargı Paketiyle önemli değişikliklere imza attık. 9. yargı paketimiz Meclisimizin gündemindedir. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuştu.

* 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret net 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Böylece bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı yüzde 49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranı ise yüzde 100 olarak gerçekleşti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

* Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel mücadelemiz haline getirdik. Savaş mağduru Filistinli kadın ve çocuklara destek sağlıyoruz. 1.7 milyon kişiye psiko-sosyal destek verdik. Evde bakım kapsamında 36 milyar 360 milyon lira ödeme yaptık. Son bir yılda bin 33 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirdik. Güçlü aile güçlü Türkiye vizyonuyla bu alandaki faaliyetlerimizi genişleterek sürdüreceğiz.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

* En düşük emekli aylığında Ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışa 3 bin liraya çıktı. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

570 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMI ALTINA ALINDI

* 2023 aralık ayında genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımızın borcu silindi. İşverene asgari ücret destek uygulamasında destek tutarını 700 liraya çıkardık. İşverene toplam 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi. Son 1 yılda geri ödeme listemiz genişletilerek 128 adedi kanser ilacı olmak üzere toplam 570 ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Sağlık raporu olan hastalarımızın hastanelerde sıra alıp beklemeksizin aile hekimlerine giderek ilaçlarını yazdırmalarını kolaylaştırdık.

"İSTANBUL'DA 600 BİN KONUTUN ACİL DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR"

* İstanbul'da bulunan toplam 7.5 milyon bağımsız bölümün 600 binin acil dönüştürülmesi gerekiyor. Pazar günü çöken bina kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati olduğunu tekrar hatırlatmıştır. İstanbul adım atmakta geciktikçe riskler daha da artacaktır. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek, hangi parti olursa olsun herkes için milli bir görevdir. Bu meselenin yeterince idrak edilemediğini görüyoruz. Hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından gösterilmesini bekliyoruz. Dirençli şehirler projesini başlattık. Küresel bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık ile 2023'te yüzde 35'e çıkardık. 2035'te hedefimiz yüzde 60'tır.

* Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık, yıl sonunda günlük 100 bin varil hedefliyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı, reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandı.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Öte yandan Erdoğan konuşmasının sonunda Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını da duyurdu.

Erdoğan “Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz” dedi.