Erdoğan'ın sözleri Çavuşoğlu'na soruldu: "Bizi kıskanan ülkeler” hangileri?

15 Ekim 2021 Cuma, 17:10

CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Bizi kıskanıyorlar" sözlerini Meclis gündemine taşıdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözkonusu söylemini son olarak 9 Ekim 2021 tarihinde Adana’da katıldığı toplu açılış töreninde “Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye’de böyle bir sorun yok” diyerek kullandığını ve sıkça “Avrupa, Amerika, Dünya Bizi Kıskanıyor” şeklinde beyanlarda bulunduğunu belirten CHP'li Bayraktutan, soru önergesinde "Yıllardır Halkımızın merak ettiği "Kim Bunlar? " sorusuna artık bir açıklık getirilmelidir. Hangi Ülkeler, Hangi Gerekçeyle Bizi kıskanıyor ? merak konusudur. Erdoğan'ın Neredeyse her yıl yeni bir versiyonuyla karşılaştığımız " Bizi Kıskanıyorlar" ifadelerine ilişkin hazırladığımız Yazılı Soru Önergemizi TBMM Başkanlığına sunduk. Bizi kıskanan ülkeleri bilmek halkımızın en doğal hakkı. En kısa sürede yıllardır merak uyandıran hususlar aydınlatılmalıdır. ifadelerini kullandı.

Bayraktutan'ın Çavuşoğlu tarafından yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle: