Erdoğan'ın sözleri Çavuşoğlu'na soruldu: "Bizi kıskanan ülkeler” hangileri?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bizi kıskanıyorlar" söylemi Meclis gündemine taşındı. Konu için soru önergesi hazırlayan CHP'li Uğur Bayraktutan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır ifade ettiği bizi 'Kıskanan Ülkeler' hangileridir? İlgili ülkelerin bizi kıskanma nedenleri nelerdir?" diye sordu.
CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Bizi kıskanıyorlar" sözlerini Meclis gündemine taşıdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözkonusu söylemini son olarak 9 Ekim 2021 tarihinde Adana’da katıldığı toplu açılış töreninde “Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye’de böyle bir sorun yok” diyerek kullandığını ve sıkça “Avrupa, Amerika, Dünya Bizi Kıskanıyor” şeklinde beyanlarda bulunduğunu belirten CHP'li Bayraktutan, soru önergesinde "Yıllardır Halkımızın merak ettiği "Kim Bunlar? " sorusuna artık bir açıklık getirilmelidir. Hangi Ülkeler, Hangi Gerekçeyle Bizi kıskanıyor ? merak konusudur. Erdoğan'ın Neredeyse her yıl yeni bir versiyonuyla karşılaştığımız " Bizi Kıskanıyorlar" ifadelerine ilişkin hazırladığımız Yazılı Soru Önergemizi TBMM Başkanlığına sunduk. Bizi kıskanan ülkeleri bilmek halkımızın en doğal hakkı. En kısa sürede yıllardır merak uyandıran hususlar aydınlatılmalıdır. ifadelerini kullandı.
Bayraktutan'ın Çavuşoğlu tarafından yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır ifade ettiği bizi “Kıskanan Ülkeler” hangileridir?
- İlgili ülkelerin bizi kıskanma nedenleri nelerdir?
- Hangi ülke, hangi derecede bizi kıskanmaktadır? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleri ışığında kıskanma derecelerine göre sıralar mısınız?
- Son 10 yılda Ülkemizden ilgili ülkelere göç eden kaç vatandaşımız vardır?
- Son 10 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizi Kıskanıyorlar” dediği ülke vatandaşlarından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen kişi sayısı kaçtır?
- Avrupa’nın, Amerika’nın, Dünya’nın Bizi kıskandığı varsayımı ışığında; son yıllarda ülkemizde yaşanan Beyin Göçlerinin nedenleri nelerdir?
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