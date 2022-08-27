Fatih Erbakan'dan iktidara: 'Bu gemiyi batıran sizlersiniz'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:26

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Konya Ereğli ilçe kongresinde konuştu. Ülke ekonomisinin geldiği nokta üzerinden iktidara eleştirilerde bulkunan Fatih Erbakan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

'BEN YİYEMEDİM SEN YE' PROJELERİ: Bankalarda döviz garantili hesap açtıran bir avuç birikim sahibine halkın bütçesinden 5 ayda 60,6 milyar lira para aktarıldı. Döviz kurunun temmuzda da yükselişini sürdürmesi nedeniyle mevduat sahiplerine sadece temmuz ayında yapılan garanti ödemesi 23 milyar 361 milyon lirayla rekor kırdı. En son haziran ayında yapılan ödeme 16,1 milyar lira olmuştu. Sadece kur korumalı mevduat (KKM) değil Yap-İşlet-Devret projeleri yani ‘Ben yiyemedim sen ye projeleri’.

'FAİZE, KUR KORUMALI MEVDUATA, 5 HOLDİNGİN KASASINA VE İSRAFA 550 MİLYAR LİRA ÖDENECEK: Bu projelerden dolayı 2022 yılında imtiyazlı holdinglere ödenecek garanti ödemesi 70 milyar lirayı buluyor. KKM’ye 60 milyar, garanti ödemeleri 70 milyar ve bütçeden devletin borçlanmaları için faize ödenen para bu yılın ilk 7 ayında 151 milyar lirayı aştı. Bu yıl içinde faize yaklaşık 330 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. Yani hepsini kabaca toplasanız faize, KKM’ye, 5 holdingin kasasına ve israfa 550 milyar lira ödenecek. Böyle olunca da dar gelirliye, çiftçiye, millete aktaracak kaynak kalmıyor.

ÇAREYİ FAİZ LOBİSİNE, BİR KISIM MÜTEAHHİT LOBİSİNE KAYNAK AKTARMAKTA ARADINIZ:

Çareyi günlük politikalarda, tek dişi kalmış medeniyetin ağzında aradınız. Faiz lobisine, bir kısım müteahhit lobisine kaynak aktarmakta aradınız. Kurtuluşu ‘Biden ile aynı karede yer alabilme’ çabasında aradınız. ‘Stratejik Derinlik’ adı altında sunulan, ‘Dış politikada duvara toslama’ yaklaşımında aradınız… Son olarak da binlerce Filistinlinin katili, çocuk katili İsrail’e yöneldiniz. Şimdi de ‘Gemi batıyor, batarsak hep birlikte batacağız’ diyorsunuz… Bu gemi evet batıyor, ama bu gemiyi batıran sizlersiniz.



