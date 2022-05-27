Gelecek Partisi'nde istifa krizi: 'Kimliği belirsiz kişiler...'
Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıklayan bir paylaşımda bulundu. İl Başkan Yardımcısı Yunus Küçükpolat ise Çakır'ın hesabının çalındığını öne sürdü.
Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, istifa karmaşasına sahne oldu. Partinin Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır'ın Twitter hesabından Çakır'ın partideki görevinden istifa ettiği duyuruldu.
Çakır'ın açıklamasında şöyle denildi:
"Yaklaşık 10 aydır büyük bir onurla yürüttüğüm Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum.
Partimizin bir üyesi ve gönüllüsü olarak üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim. Partime zarar vermemek adına detaylı bir açıklama yapmaya gerek görmüyorum.
Başka Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere; bu süreçte emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, gönüllülerimize ve Kocaelili hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Saygılarımla"
'HACK' İDDİASI
Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Yunus Küçükpolat ise İl Başkanı Serap Çakır’ın hesabının çalındığını öne sürdü. Küçükpolat, Çakır'ın tweet'inden birkaç saat sonra yaptığı açıklamasında “Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır’ın Twitter sayfası kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi. Kimlerin neden böyle bir hesap içine girdiği araştırılmaktadır. Söz konusu hesaptan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun ve Gelecek gönüllülerin dikkatine” ifadelerini kullandı.
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