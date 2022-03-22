Görüntüler ortaya çıktı: Aracında 52 kilo patlayıcı çıkan polis tutuklandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kullandığı otomobilde 52 kilo patlayıcı ele geçirilen polis tutuklandı. Öte yandan patlayıcıların ele geçirilmesiyle ilgili görüntüler ortaya çıktı.
Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar ile İstanbul'da görev yapan polis memurunun kullandığı otomobil, dün Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.
Yapılan aramada, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan polisin TEM'deki (Terörle Mücadele) sorgusu sürerken, arama anı ile otomobil görüntüleri ortaya çıktı.
TUTUKLAMA KARARI
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K., Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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