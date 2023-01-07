Gültekin Uysal bakanlık iddiasını yalanladı: Safsatadan ibaret
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6'lı masa toplantısında partisine sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verildiğine yönelik iddialara ilişkin, "Safsatadan ibaret. Ne şahıslarımız ne partilerimiz için birinci önceliğimiz bu tür meseleler değildir. Böyle bir şey ne konuşuldu ne tartışıldı" dedi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi ziyaret için geldiği İzmir’de gençlerle buluştu.
Gençlerle buluşma programı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Uysal, “Bugün İzmir’de partimizin 77’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Milletimizin önünde kara örtünün kalkması, yeniden işleyen bir demokrasi, yeniden işleyen bir hukuk düzeni kurulması adına bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu noktada ya otoriter bir rejimden yana tercihin konacağı ya da tarihi yürüyüşüne devam ederek demokrasimi, hürriyet alanlarımızı, ekmeğimizi büyüteceğimiz yeni bir dönem olur” dedi.
‘SAFSATADAN İBARET’
Basın mensuplarının 6’lı masa toplantısında Demokrat Parti’ye sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verildiğine yönelik iddialar olduğu sorusu üzerine Uysal şunları söyledi:
“Safsatadan ibaret. Hiçbir şey konuşulmadı. Bu tür spekülasyonları da konuşulmamış meseleleri de kamuoyunun önünde sanki bu kadar bir araya gelmiş siyasi partinin meselesi buymuş gibi takdim edilmesini doğru bulmuyorum. Çok şık da bulmuyorum.
Bir büyük meselemiz var; Türkiye’nin, insanlarımızın derinden nefes alabilmesi. Ne şahıslarımız ne partilerimiz için birinci önceliğimiz bu tür meseleler değildir. Türkiye’nin can alıcı, can yakıcı meseleleri var. Boğulmaya çalışılan demokrasisi var.
Bir araya gelmiş siyasi partilerin sanki kavgası, mücadelesi buymuş gibi sunulmasını doğru bulmuyorum. Böyle bir şey ne konuşuldu ne tartışıldı” ifadelerini kullandı.
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