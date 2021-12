Gürsel Tekin açıkladı: 2 milyonun üzerinde araç çürüyor!

20 Aralık 2021 Pazartesi, 17:47

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ataşehir’de icralı ve hacizli araçların bulunduğu Burakbey Acarlar Yediemin Otoparkı’nda incelemelerde bulundu. Türkiye’de 2 milyonu aşkın icralı ve hacizli aracın otoparklarda çürüdüğünü belirten Tekin, bu araçların ekonomiye kazandırılmasının mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi:

DERİNLEŞMİŞ BİR EKONOMİK KRİZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI: “Aslında uzun süredir haciz ve icra sayısını takip eden bir siyasetçiyim. 2016, 2017, 2018, hemen hemen her yıl Ankara'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli illerinde mutlaka icra, haciz dairelerini ya da haciz otoparklarını kontrol ediyorum. Ankara'ya gittiğimde, Ankara'da sadece 3 ayrı otoparkta 42 bin aracın olduğunu söylediler bana. Konuyu araştırdığımda çok ciddi bir tablo ile karşılaştım.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA 2 MİLYONUN ÜZERİNDE MOTORLU ARAÇ OTOPARKLARDA ÇÜRÜYOR: Türkiye’de 24 milyon 750 bin motorlu araç var. Ortalama 2 milyonun üzerinde motorlu araç çöpe dönmüş, otoparklarda çürüyor. Asıl stokçunun kim olduğunu vurgulamak için bugün buradayız.

BUNUN İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÇOK PRATİK: Sadece şu lastik kaç paradır biliyor musunuz? Ya bugün bu lastiği almaya kalkışırsanız bu lastiğin fiyatı 6-7 bin liradır. Dört tane lastikten bahsediyoruz. Şimdi burada, bu aracın sahibi borcunu ödeyemiyor. Alacaklı alacağını ödeyemiyor. Otoparkçı kardeşimiz burada parasını alamıyor. İşte 20 yıl önceki araçlar görüyorsunuz orada, çöpe dönmüş. Bunun için yapılması gereken çok pratik, çok hızlı, bu bir kararnameyle mi olur, bir yasal değişiklikle mi olur, neyle olacaksa olsun. Birincisi şu; 30 gün içerisinde borçluya bir yazı yazacaksınız, 'Kardeşim gel borcunu öde, arabanı al’. 30 gün içerisinde arabasının borcunu ödeyemiyorsa derhal bu paraya çevrilecek. Ve bankaya yatırılacak, hiç olmazsa alacaklı alacağını alabilecek durumda olsun.

İCRA OTOPARKLARINA GİTTİĞİNİZDE NASIL BÜYÜK BİR STOK OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ: İcra otoparklarına gittiğinizde nasıl büyük bir stok olduğunu görebilirsiniz. Çok sayıda iş makinaları var, bakın. Şunların hepsinin piyasada olup çalışması lazım. Durum çok vahim.

BİR ARABANIN ZATEN ÖMRÜ 5 YIL: Örneğin bir aracın 4 tane ayrı haczi var. Şimdi bu 4 firmayı bulacaksınız. Alacaklıyı bulacaksınız. 4 kişi anlaşacak. Bunun ömrü 15 yıldır. Bir arabanın zaten ömrü, 5 yıl içerisinde çürüyor. Şu araç mesela bakın, şu araç normal çalışmış olsa değeri çok yüksek. Şu anda çöp. Çöpe dönüşüyor. Durum vaziyet bu kardeşim.

ÜLKEMİZDE 24 MİLYON 750 BİN MOTORLU ARAÇ VAR: Ülkemizde 24 milyon 750 bin motorlu araç var. Bunun 5 milyonunun üstünde ‘satılamaz’ kaydı var. Bu ne demektir? Ekonominin çarkları dönmüyor demektir. 2 milyona yakını da çöpte hacizle bekliyor. Şimdi 2 milyondan bahsediyoruz. Sizin stokçu dediğiniz, taş patlasın 2 bin, 3 bin araba.

MİLLİ SERVET ŞU ANDA YOK OLUYOR: Ben, yönetici olsam bir günde çözerim. Bu mesele böyle ortada bırakılacak bir durum değil. 17 yıldan bahsediyoruz. 17 yılda bir sorun çözülemez mi? Arabayı bu otoparkta iki yıl kaldığında, üçüncü yıl çöpe dönüyor. Milli servet şu anda yok oluyor. El birliğiyle yok ediyoruz. Milli serveti milletin hizmetine sunalım.

YUNANİSTAN'IN ARAÇ SAYISI KADAR BİZİM ARAÇLARIMIZ ÇÖP HALİNE GELMİŞ: Burada bir yasal sıkıntı var. Ya bir kararnameyle ya da parlamentoda bir yasayla, bir kararla bu araçları, milyonlarca, Türkiye coğrafyasını dört bir yanındaki araçları ekonominin katkısına sunmuş oluruz ve alacaklı da verecekli de çok rahatlıkla parasını aldığını görür. Son günlerde de ikinci el araba bulunmuyor hikayesine de bir derman olur, bir çare olur diye düşünüyorum. Bugün Yunanistan'ın bütün araç sayısı 3-3,5 milyondur. Yunanistan'ın araç sayısı kadar bizim araçlarımız çöp haline gelmiş. Maalesef böyle.”

“BU ARAÇLAR BÜROKRATİK İŞLEMLERİN YAVAŞ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SATILAMIYOR”

Burakbey Acarlar Yediemin Otopark’ı işletmecisi Yılmaz Yüksel de araçların bürokratik işlemler nedeniyle satılamadığını belirterek şunları söyledi:

"Buradaki araçlar, hep bürokratik işlemlerin yavaş çalışmasından dolayı ne yazık ki satılamıyor. Elimizde birikiyor. Bunun çözümü, kendimize göre, bu gümrüklerde uygulanan sistemin icralara da uygulaması. Aracın bazen üzerine tedbirler alınıyor, işte bu tedbirlerden dolayı sekiz yıl, on yıl, on ikiyi bekliyor. Bu arada da ekonomik değer bitiyor. Sonuçta ister borçlu ister alacaklı bu davayı kazansa bile ortada ekonomik bir şey kalmamış oluyor. Halbuki buna belli bir sınır koyup da bunlar parayı çabuk çevrilip para da ilgili devlet grubunun hesabına yatsa, ne kadar uzun sürerse sürsün gerek borçlu gerekse alacaklı hiçbir şekilde maddi bir zarara uğramamış olacak. Bizim açımızdan da otoparklarda bu araçların birikmemesi sağlanacağı için bizler de rahat etmiş olacağız. Yani hem ekonomide bir araç sıkıntısı olmayacak. Çünkü burada atıl olanlar ekonomiye katılacak. Borçlu da alacaklı da mahkemenin sonucuna göre hangisi kazanırsa kazansın her ikisi de mutlu olacak.”