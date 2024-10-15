Hastane bahçesinde dehşet saçtı!
Gaziosmanpaşa'da, kavganın ardından hastaneye gelen grup arasında gerginlik çıktı. Bu sırada hastane bahçesinde havaya ateş açılması üzerine polis harekete geçti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi. Yaralılar hastanede tedavi edilirken, diğer gruptan hastaneye gelen kişiler acil serviste gerginlik çıkardı.
HASTANE BAHÇESİNDE SİLAH SESLERİ
Bu gerginliğin hemen ardından olaya hastane polisi müdahale etti. İddiaya göre, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane bahçesinde toplanan hasta yakınları ise peş peşe yükselen silah sesleri üzerine panik yaşadı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelilerden bazıları koşarak uzaklaştı. Polis ise 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan hastane bahçesinde yükselen silah sesleri, çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hastane bahçesinde yaşanan panik ve bir kişinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı. Havaya ateş açan kişinin şüpheli mi yoksa sivil polis mi olduğu anlaşılamazken, görüntüyü alan kişilerin diyalogları kayıtlara yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Daron Acemoğlu'na 'Nobel'
- İzlanda maçı için resmi açıklama!
- Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Çikolatalarda 'cinsel haplarda' kullanılan madde çıktı!
- İptal olsa da iade yok!
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- 3. Lig'de ortalığı birbirine kattı!
- Erdoğan'dan kabine sonrası 'Anayasa' mesajı
- Cem Küçük'ten 'tağşiş listesi' için yeni iddia
- Aldattığı iddiasıyla eşini öldüren şahıs, eşcinsel çıktı