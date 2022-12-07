HDP'li Beştaş'tan eski DEP'li Mehmet Sincar cinayeti davasına ilişkin açıklama: İktidar faillerin asıl hamisi

07 Aralık 2022 Çarşamba, 13:35

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 1993 yılında Batman'da öldürülen eski DEP Milletvekili Mehmet Sincar'ın eşi ve iki oğlu ile Meclis'te basın toplantısı düzenlendi. Beştaş, Sincar'ın ölümünün üzerinden 29 yıl geçtiğini ve adaletin hala yerini bulmadığını söyledi.

Cinayetten bu yana hiçbir iktidarın konuya gereken özeni göstermediğini savunan Beştaş, "Adaletsizlik, gerçekler ortaya çıkarılmadan unutulamaz. 1993 yılında gerçekleştirilen suikasta ilişkin 2001 yılına kadar tek bir kişi yargı önüne çıkarılmadı. Devlet, TBMM üyesini katledenleri 29 yıldır bulmadı. Aydınlatılamayan cinayet, katliam yoktur, aydınlatılmayan cinayet vardır. Tıpkı yakın dönemde yaşadığımız Tahir Elçi cinayeti gibi" diye konuştu.

Beştaş, Mehmet Sincar cinayetinin 2001 yılında Hizbullah üyesi Cihan Yıldız adlı kişiye yüklendiğini, bu kişinin aldığı müebbet hapis cezasına rağmen şu anda serbest olduğunu ifade ederek, AİHM'nin adil yargılama ihlali kararı verdiğini belirtti.

"İKTİDAR FAİLLERİN HAMİSİ"

Davanın, 12 Aralık'ta Diyarbakır'da devam edeceğini dile getiren Beştaş, şunları kaydetti:

"Bizim bu davayla önemsediğimiz asıl nokta, asıl sanıklar neden korunuyor? Susurluk raporu ortaya çıktığı halde Mehmet Ağar, Mahmut Yıldırım, Alaattin Kanat, İsmet Yeşilmen, Adem Yakın, Mesut Mehmetoğlu hakkında hala dava açılmadı. Mehmet Sincar'ın katledilmesinin arkasındaki bu isimler hala soruşturulmadı, yargılanmadı. TBMM de bu konuda kılını kıpırdatmadı. Kendi üyesi hakkında bir araştırma komisyonu bile kurmadı, katili bulmak, arkasındaki güçleri ortaya çıkarmak için bir irade göstermedi. Bugünkü iktidar da asıl faillerin hamisi durumunda."

Beştaş, davaya ilişkin 30 yıllık zaman aşımının dolmasına az bir süre kaldığını, HDP olarak Sincar'ın katillerinin bulunması adına ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.