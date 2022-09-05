HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'bakanlık' yanıtı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 22:02

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in katıldığı bir yayında HDP’den bakan çıkabileceğini söylemesi üzerine AKP, Zafer Partisi ve İYİ Partili isimler tarafından gelen eleştiriler sonrası açıklama yaptı.

Beştaş, “HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir. Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz” dedi.

1) HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir.



Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz. — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) September 5, 2022

Danış Beştaş’ın açıklaması şöyle:

“HDP’NİN KİMSEYLE BAKANLIK PAZARLIĞINA GİRMEDİĞİ NETTİR”

HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir. Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz.

“MUHALİF GÖRÜNÜMLÜ SORUMSUZ MİLLİYETÇİLER”

HDP de her parti kadar meşrudur, halkın desteğini almayı başarırsa devleti yönetebilecek kapasitededir, buna hakkı da vardır. Ama muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçilerden toplumu birleştirici, demokrat, emekten ve özgürlükten yana bir politika beklenemeyeceğine göre kendilerinin de ortak adayın kabinesinde kesinlikle yer almayacaklarını öngörebiliriz. Zaten kendileri de ‘ilkeli’ davranırlarsa HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuğuna oturmayı kabul etmeyeceklerdir. Bu durumda anlaşılıyor ki, ortak adayın kim olacağıyla beraber, kimlerin kabinede olacağı da önemlidir.

“EĞER ORTAK ADAY GİBİ BİR NİYET YOKSA HDP’LİLER DE KENDİ YOLLARINI ÇİZERLER”

Eğer ortak aday gibi bir niyet yoksa ve ‘biz 6’lı masa olarak kimsenin desteğini istemiyoruz’ denilecekse HDP’liler de kendi yollarını çizerler. HDP'de çare tükenmez, merak etmeyin. Herkes lafının önünü arkasını ölçüp, siyasetçi sorumluluğuyla konuşsa daha hayırlı olur. Biz değişimden yanayız derken sakın yanlış anlaşılmasın. Kötü milliyetçilerin yerine iyi milliyetçilerin gelmesi değildir, değişim. Otoriter faşizmin yerine demokrasinin inşasından söz ediyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Tv100’de katıldığı bir programda HDP’den ‘anayasaya göre seçime hak kazanmış herhangi parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylemişti.

Tekin, AKP, Zafer Partisi ve İYİ Partili isimler tarafından gelen eleştiriler sonrası açıklama yapmıştı.

CHP’li vekil, aynı gün eleştirilere şöyle cevap vermişti: