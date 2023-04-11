İBB dört yılda yaptıkları projeleri sıraladı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medyadan İBB’nin 4 yıllık projelerini sıraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00
İBB dört yılda yaptıkları projeleri sıraladı
Abone Ol google-news

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İBB’nin 4 yıllık projelerini sıralayarak, “İstanbul’da her şey her gün daha güzel oluyor” dedi.

Gökce’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • 46,2 km metro hattı
  • 139.556 çocuğa 2 milyon 410 bin paket ücretsiz Halk Süt Desteği
  • 160 yeni metrobüs
  • 7.059.280 m2 yeşil alan
  • 3 bin 125 nitelikli, güvenli taksi
  • 49 kreş
  • 10 yeni, nitelikli yurt
  • 10 milyar 600 milyon TL’yi aşkın yatırımla Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih dâhil 112 noktada kronikleşmiş su baskını sorununu çözen altyapı
  • Üsküdar Beylerbeyi’nde 593 metrelik İstavroz Atık Su Tüneli
  • Yenilenen Büyük İstanbul Otogarı
  • Sadece 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayan çöpten elektrik üreten tesisler
  • İstanbul Planlama Ajansı
  • Altın dokunuşlar ile ulaşım çözümleri
  • 50 deniz taksi
  • Askıda fatura uygulaması ile vatandaşa 110 milyon lira destek
  • 246.000 dar gelirli vatandaş ve aileye yaklaşık 250 milyon TL nakdî destek
  • 343.000 aileye, ihtiyaç durumlarına göre 200, 350, 500 TL arasında değişen miktarlarda, 1,5 milyar TL'ye yakın destek.
  • Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı
  • Atatürk Kent Ormanı
  • 484 bin anneye verilen Anne Kart ile 95,8 milyon yolculuk
  • 100 bin vatandaşımıza istihdam imkanı
  • 647 büfe 1071 markette halka sunulan 1,8 milyon ekmek 
  • Türkiye’nin en büyük Halk Ekmek Fabrikası
  • 35 yeni kütüphane
  • Mecidiyeköy, Bağcılar ve Küçükçekmece Cennet, Beyazıt, Kartal Neyzen Tevfik, Tuzla Tahaffuzhane Caddesi, Esenler Havaalanı Mahallesi, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler ve Üsküdar Mimar Sinan meydanlarını yenilemesi
  • Hızlı tarama yöntemi ile bina güvenliğinin test edilmesi
  • Tek yapı ölçeğinde dönüşüm ve İstanbul Yenileniyor
  • Dönüşecek konutlarda hem ev sahibine hem de kiracılara 4.500 TL kira yardımı
  • Yerebatan sarnıcı restorasyonu
  • 8 Kent lokantası

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler