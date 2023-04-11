İBB dört yılda yaptıkları projeleri sıraladı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 04:00

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İBB’nin 4 yıllık projelerini sıralayarak, “İstanbul’da her şey her gün daha güzel oluyor” dedi.

Gökce’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: