İBB dört yılda yaptıkları projeleri sıraladı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medyadan İBB’nin 4 yıllık projelerini sıraladı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İBB’nin 4 yıllık projelerini sıralayarak, “İstanbul’da her şey her gün daha güzel oluyor” dedi.
Gökce’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
- 46,2 km metro hattı
- 139.556 çocuğa 2 milyon 410 bin paket ücretsiz Halk Süt Desteği
- 160 yeni metrobüs
- 7.059.280 m2 yeşil alan
- 3 bin 125 nitelikli, güvenli taksi
- 49 kreş
- 10 yeni, nitelikli yurt
- 10 milyar 600 milyon TL’yi aşkın yatırımla Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih dâhil 112 noktada kronikleşmiş su baskını sorununu çözen altyapı
- Üsküdar Beylerbeyi’nde 593 metrelik İstavroz Atık Su Tüneli
- Yenilenen Büyük İstanbul Otogarı
- Sadece 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayan çöpten elektrik üreten tesisler
- İstanbul Planlama Ajansı
- Altın dokunuşlar ile ulaşım çözümleri
- 50 deniz taksi
- Askıda fatura uygulaması ile vatandaşa 110 milyon lira destek
- 246.000 dar gelirli vatandaş ve aileye yaklaşık 250 milyon TL nakdî destek
- 343.000 aileye, ihtiyaç durumlarına göre 200, 350, 500 TL arasında değişen miktarlarda, 1,5 milyar TL'ye yakın destek.
- Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı
- Atatürk Kent Ormanı
- 484 bin anneye verilen Anne Kart ile 95,8 milyon yolculuk
- 100 bin vatandaşımıza istihdam imkanı
- 647 büfe 1071 markette halka sunulan 1,8 milyon ekmek
- Türkiye’nin en büyük Halk Ekmek Fabrikası
- 35 yeni kütüphane
- Mecidiyeköy, Bağcılar ve Küçükçekmece Cennet, Beyazıt, Kartal Neyzen Tevfik, Tuzla Tahaffuzhane Caddesi, Esenler Havaalanı Mahallesi, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler ve Üsküdar Mimar Sinan meydanlarını yenilemesi
- Hızlı tarama yöntemi ile bina güvenliğinin test edilmesi
- Tek yapı ölçeğinde dönüşüm ve İstanbul Yenileniyor
- Dönüşecek konutlarda hem ev sahibine hem de kiracılara 4.500 TL kira yardımı
- Yerebatan sarnıcı restorasyonu
- 8 Kent lokantası
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