İl Başkanı Özgür Çelik açıkladı: CHP Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak mı?

Yayınlanma: 26.01.2025 - 20:53

Güncelleme: 26.01.2025 - 20:56

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorulan soruya yanıt veren Çelik, süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖNSEÇİM OLABİLİR"

Bolu'daki otel yangını faciası nedeni ile ertelenen toplantıya ilişkin konuşan Çelik, şunları söyledi:

"İstanbul'da bir toplantı yapılacaktı ve Genel Başkanımızın konuşma yapacağı kürsünün arka planında 'Başlıyoruz' sloganı vardı. Önümüzdeki hafta grup toplantısında Genel Başkanımız ertelediğimiz toplantının konularını kamuoyu ile paylaşacak."

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile gerçekleştirdiği röportaja atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenme sürecine ilişkin şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması ile ilgili isim değil ama bir yöntem tarifi bu hafta salı günü grup toplantısında yapılabilir. Örneğin Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenmesi konusunda bir önseçim olabilir düşüncesini Genel Başkanımız taşıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yasalar belirli bir çerçeve çiziyor.

Meclis grubunda oylanarak belirlenir ya da bir Cumhurbaşkanı adayı imza süreci ile belirlenir şeklinde ama günün sonunda karar vericilerin Türkiye'nin dört bir yanında CHPliler olacağı bir sistemi önerdiğini görüyorum. Türkiye'nin tamamında bütün üyeler ile ön seçim yapılarak Cumhurbaşkanı adayı belirlemesi yapılabilir.

Bunu benim söylemem doğru değil ama bugün Mustafa Balbay ile yapılan röportajda gördüğümü ve Genel Başkanın söyleminden okuduğumu anladığımı ifade ediyorum. Bu yapılabilir ve çok demokratik bir yöntemdir."

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, adayın erken belirlenmesinin tartışmaları ortadan kaldıracağını ifade etti.