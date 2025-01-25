Özgür Özel’in penceresinden durum!

25 Ocak 2025 Cumartesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le genel merkezdeki makamında filtre kahve içimi sohbet ettik. Soma faciasında iliklerine işleyen o ağır kokuyu Kartalkaya’da bir kez daha yaşamanın etkisi altındaydı. “Büyük facianın sorumluları kim olursa olsun mutlaka ortaya çıkartılmalı” düşüncesiyle hareket edeceklerini birkaç kez vurguladı.

Türkiye büyük bir acı yaşarken başka konular konuşmak elbette zor. Ancak böylesi acıların bir daha yaşanmamasını sağlamanın birinci yolu sorumluluklarının bilincinde olan, hukuku her aşamada tereddütsüz işleten bir iktidarın ülkeyi yönetmesi. Eğer bu yönde zaaf varsa bir an önce giderilmesini istemek, devamında iktidara alternatif olmak muhalefetin ana görevi.

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İktidar değişikliğine giden yolda CHP açısından en önemli gündem cumhurbaşkanı adayı!

Kim olacak?

Özel’in yol haritası şöyle:

“Erdoğan adaylığını açıkladı. Bu durum ister istemez CHP’nin adayı kim sorusunu daha fazla sordurmaya başladı. Düşüncem önseçim benzeri bir yöntemle saptamak. Böyle bir sürece girersek bir ay içinde sonuçlandırmak. Zira uzarsa güçlü iki adayımızı isteyenler içinde kemikleşme olabilir. Düğmeye basmadan önce çıkacak sonucun herkes tarafından kabul göreceğine ilişkin mutabakatı sağlamak. Bunu bu yıl içinde yapmak.”

Özel’in “iki güçlü aday” dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a ilişkin düşünceleri şöyle:

“Yaptırdığımız anketlerde ikisi de yüzde 50’nin altına hemen hemen hiç inmedi. Bu hem güzel hem zorlu bir ikilem. Adaylık aşamasını her ikisinin mutabakatıyla aşmayı önemsiyorum.”

Özel’e göre anketlerde CHP oylarındaki iniş durdu. “Çoğunda 1-2 puan öndeyiz, bazılarında çok az gerideyiz. Yeniden yükseliş eğilimine girdik” diyor.

Kartalkaya nedeniyle ertelenen toplantıda açıklayacakları yeni yol haritasında ana hedef iktidarı seçime zorlamak görünüyor. Bunun için planladıkları yöntem zekice. Ancak AKP’nin siyaseti genel davranış biçimleri içinde yapmadığını unutmamak gerek!

DEM Parti’nin iktidarla sürdürdüğü sürece ilişkin, “Biz düşüncemizi söyledik” demekle yetinen Özel, DEM-iktidar ilişkilerini kendi doğasında izlemekten yana.

Özel, Erdoğan’ın yaşam biçimlerini zorlayarak laikliğe aykırı toplumsal adımlar atması halinde bunun ters tepeceği düşüncesinde. Türkiye’de Cumhuriyet Devrimlerinin getirdiği temel haklara toplumun yüzde 20’ye karşı yüzde 80 oranında taraf olduğunu vurguluyor.

Özel’le sohbetin sancılı yanı parti içi durum oldu. Şöyle düşünüyor:

“Kurultayı 49-51 kazandığımın farkındayım. Meclis grubumuzda da benzer tablo vardı. Ancak süreç, 31 Mart seçimlerindeki zafer, aldığımız, almaya hazırlandığımız yeni adımlar parti içinde benim kabulümü artırdı. Gelinen noktada parti içinde sorun görmüyorum. CHP iç yaşamı da olan bir parti. Zaman zaman elbet farklı bakışlar konuşulur. Günün sonunda parti hâkimiyeti tamamdır.”

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Özel’le görüşmemizin ertesinde dün de Uğur Mumcu’nun evinde birlikteydik. Öldürülüşünün 32. yılında aracın patladığı yere karanfil bıraktık. Evdeki kısa sohbet sırasında Kartalkaya faciasının bilirkişi raporuna ve kimi sanatçıların gözaltına alınmasına ilişkin telefon görüşmeleri yapmak durumunda kaldı.

İktidarın yeni operasyon dalgalarını uygulamaya koyduğu ortamda Özel’le yaptığımız görüşmelerin ekseni ister istemez bu karanlık süreci aşma mücadelesine oturdu.

Özel’i özgüveni son derece yüksek gördük. Bu elbette önemli. Ancak içinin mutlaka doldurulması ve atılacak adımların hedefi bulması gerekiyor.

Özel’in önünde iki yol var:

Birincisi başarmak.

İkincisi ise şu:

Başarmak!