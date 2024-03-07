İmamoğlu, yurttaşlarla bir araya geldi, pazar yerlerini dolaştı: 'Sosyal yardımları 6 katına çıkardık'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yerel seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar’da Sosyal Yaşam Merkezi’nin ilk etabının açılış törenine katıldı.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00
İmamoğlu, yurttaşlarla bir araya geldi, pazar yerlerini dolaştı: 'Sosyal yardımları 6 katına çıkardık'
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yerel seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar’da Sosyal Yaşam Merkezi’nin ilk etabının açılış törenine katıldı.

İmamoğlu, 2019 seçimleri sırasında “İmamoğlu gelince sosyal yardımları kesecek” propagandasını hatırlattı.

İBB başkanı, “Yürekleri yetiyorsa gelsinler o gün söyledikleri yalanları Bağcılar sokaklarında tekrar etsinler. Tam 311 bin 795 vatandaşımızın karşısına geçip ‘İmamoğlu sosyal destekleri kesti’ desinler yürekleri yiyorsa” dedi.

"BİZİMLE HİÇ KİMSE YARIŞAMAZ"

Hizmetler konusunda hiç kimsenin kendileriyle yarışamayacağını belirten İmamoğlu, “Bağcılar’a kazandırdığımız tesisleri, yaptığımız hizmetleri ve yatırımları bizden önceki yönetimin yaptıklarıyla kıyaslarsanız, bir gerçeği çok net olarak görürsünüz. Milletin parasını millete verme konusunda bizimle hiç kimse yarışamaz. Bu yeni bir kavram, yeni bir prensip, yeni bir tutku, yeni bir olmazsa olmaz. Bu konuda, net söylüyorum, yanımıza bile yaklaşamazlar. Biz sosyal destekleri tam 6 kat artırdık” dedi.


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