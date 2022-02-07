İnce'den muhalefete: İndirdiniz diyelim, nasıl anlaşacaksınız?

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:56

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova’da partisine yeni katılan 200 üye için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda konuşan İnce, iktidar ve muhalefete eleştirilerde bulundu.

Memleket Partisi’nin kısa sürede örgütlendiğine değinen İnce, tüm Türkiye’yi dolaştığını anlattı. İnce, seçime 1,5 yıl olduğunu ve buna en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

“100 YILLIK PARTİ, 2 YILLIK PARTİNİN EKONOMİ PROGRAMININ ARKASINA TAKILMIŞ”

Muhalefetin vatandaşa umut olamadığını öne süren ve “Böyle bir ortamda 20 yıllık iktidarın karşısına gelen konu ne biliyor musunuz, 7’si, 8’i bir araya gelecek Erdoğan’ı yenecekler. Nasıl yenecekler?" diyen İnce, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmasında yer alan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne işaret ederek "100 yıllık parti, 2 yıllık partinin ekonomi programının arkasına takılmış. Sen zaten 13 sene ekonomiyi yönettin. Masada nasıl oturacaklarını konuşuyorlar. Suriyelileri konuşuyorlar. Suriyeliler Davutoğlu’nun döneminde gelmedi mi Türkiye’ye. Bunlar şimdi bir araya gelip, 7’si, 8’i kendi güçlerine de güvenemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren İnce “Kendi gücüne güveneceksin önce. 8-10 kişi bir araya gelecek, indirdiniz diyelim, nasıl anlaşacaksınız. 6 ayda dağılırsınız siz. 6 ayda dağılırlar” dedi.



