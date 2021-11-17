IŞİD'e finansman iddiası: 9 ilde 9 gözaltı

Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda IŞİD terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

DHA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:03
IŞİD'e finansman iddiası: 9 ilde 9 gözaltı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

Soruşturma kapsamında 9 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ülkemizdeki ve Suriye'deki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına finansman sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak ilimiz merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."


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