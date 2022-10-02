İşte AKP'nin Türkiyesi... Osmaniye'de 83 yaşındaki yurttaştan isyan: 'Canım lahana istiyor, alamıyorum ne yapayım?'

02 Ekim 2022 Pazar, 16:28

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına çıkan vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi. Vatandaşlar her şeyin çok pahalandığını belirtti. Kadirli ilçesi semt pazarında 83 yaşındaki Hürü Tilki kalp pili ameliyatı için yayla çayı, ada çayı satarak para biriktirmeye çalışıyor. Eşini 42 yıl önce kaybeden 4 çocuk annesi Tilki bir yıl sonra değişmesi gereken kalp pili için pazarda yayla çayı sattığını söyledi.

Aldığı 65 yaş aylığının yetmediğini anlatan 83 yaşındaki Hürü Tilki şunları söyledi:

“Kalp hastasıyım. 7 sene önce ameliyat oldum ama ameliyatım çok zor geçti. Şimdi de bir senem kaldı kalmadı bilemiyorum, onların kontrolüne gidiyorum. Onlar muayene ediyor. Allah kısmet ederse ameliyat olacağım. Etmezse ya aşağı ya yukarı, ne yapayım? Yol parası vereceğim, ameliyat parası alırlarsa ameliyat parası vereceğim. İşte tedarik ediyorum. Burada da yayla otları ne? İki kişiye verdim (sattım) 20 lira, 10’ar liradan öyle ne yapayım? Çok zor durumdayım ne yapayım?

“ORTALIK PAHALANDI”

Aç da kalıyorum yerine göre, kirli de geziyorum yerine göre ama ne yapayım? Ağrılarım çok oluyor. Hem bel fıtığım var hem kalbimden ameliyatlıyım işte. Ortalık pahalandı para değer kaybettiği için yol paraları çok gidiyor kaç tane dolmuş değişiyorum, minibüs değişiyorum. Osmaniye’ye çok gidip geliyorum. Hiç belli olmuyor daha öğleni geçti 20 lira kazandım.

“LAHANA CANIM İSTİYOR ALAMIYORUM”

Canım lahana istiyor, alamıyorum ne yapayım? Alamıyorum işte çok pahalı. Daha yemedim.10-15-20 lira o aralar daha bu sene alamadım. Ufakları yok hep büyük büyük davul gibi. Ufak olsa şöyle yumruk gibi, alamıyorum pahalı. Her şey pahalı canının istediğini almana imkan yok. Bak para değer kaybediyor, paranın değeri bitti. 50 lira 100 lira hiçbir şey etmez oldu.”

“ASGARİ ÜCRET İLE GEÇİNEN GEÇİNEMEZ BENCE”

Semt pazarındaki bir vatandaş da “Evet çok pahalı. Yani bir asgari ücret ile geçinen geçinemez bence. Bir de çocuk okula gidiyorsa hiç geçinemez çok pahalı. Bakın 1 kilo şeftali aldım, 2 kilo erik aldım, 10 lira kaldı cebimde 50 liradan yani, kalmadı” dedi.

“ALMAYACAĞIM, GERİ GİDİYORUM”

Fiyatları pahalı bulup almaktan vazgeçen bir vatandaş ise “Burası çok pahalı alamıyoruz. Her şeye baktım her şey de pahalı. Almayacağım, geri gidiyorum” diye konuştu.

“PARA GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR”

Emekli bir vatandaş “Fiyat pahalı, yani ben emekliyim hiçbir numara yok yani. Para hiç, para geldiği gibi gidiyor. Ben az harcadım mesela, keseme göre harcadım. Fazla şeye gerek yok arkadaşım ortam belli yani” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Vallahi piyasanın tadı yok abi. Ekonomi zayıf, alım gücü zayıf. Her şey pahalı, sıkıntı var” diye konuştu.

“HER ŞEY ALABİLDİĞİNCE PAHALI”

Almak yerine tezgahları seyrettiğini anlatan vatandaş da “Fiyatların geçeceği yok çok şükür, her şey alabildiğince pahalı. Mümkün değil alamıyoruz şu anda. Tezgahları bir değip bir geçiyoruz” dedi.