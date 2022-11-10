İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır, görevinden istifa etti
İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Aksaray İl Teşkilatı'nın kuruluşundan beri yönetim kurulu üyesi olarak aktif görev yaptığını belirtti.
16 Kasım 2021'den bugüne kadar da İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Ağır, şunları kaydetti:
"Şahsım Ömer Faruk Ağır olarak İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Koçaş ve Cuma Ali Bozdoğan arkadaşlarım ile beraber, gördüğümüz lüzum üzerine istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
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