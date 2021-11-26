İYİ Parti CHP'nin teklifini neden reddetti? 'Eğer yapmış olsaydık...'
HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin İYİ Parti'ye ortak miting önerisinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını yazdı.
HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Ortak miting teklifine neden hayır denildi?" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Sarıkaya bugünkü yazısında, CHP'nin İYİ Parti'ye ortak miting önerisinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını anlattı. Sarıkaya, mitinge olumsuz yanıt verilmesi üzerne parti kaynaklarından "Bizimle beraber olmak isteyenlerin tercihini etkilerdik" yanıtını aldığını söyledi.
Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısımları şöyle:
"İyi Parti’ye ittifak ortaklarından 'ortak miting' önerisi gelmiş; partinin Genel İdare Kurulu’nda konu masaya yatırılmış ve olumlu bakılmadığı bilgisinin iletilmesine karar verilmiş.
Bunun neden yapıldığını sordum, 'Eğer birlikte miting yapmış olsaydık, bizimle beraber olmak isteyenlerin tercihini etkileyecektik' diye oldukça diplomatik yanıtla karşılaştım.
İki partinin farklı zamanlarda ve yerlerde miting yapması halinde getirisinin daha fazla olacağına da bu aşamada vurgu yapıldı.
Mitingler konusunda neden bu kadar cevval bir çıkış yapıldı? Soruya verilen yanıt ise şöyle oldu: 'Bunu biz istemedik, ancak Erdoğan, Genel Başkanımız Meral Hanım'a laf söyleyince bizim ne olduğumuzu anlaması için böyle bir düzenlemeye gitmeye karar verdik…'
Aktardıklarına göre daha önce hesapta olmayan Denizli mitingi böyle bir gerekçeyle gerçekleştirilmiş, ittifak ortağı partilerin katkı yapması konusunda da herhangi bir davet yapılmamış. 'İttifak ortağımız olarak o bölgenin milletvekillerinden, nezaket içinde muhakkak gelen olmuştur, ancak bizim özel bir davetimiz söz konusu değil' denildi.
Aktardıklarına göre aslında mitingler sürecini Ocak sonrasında başlatmayı planlıyorlarmış.
Son dönem sıklıkla gerçekleştirdikleri kentlerdeki esnaf gezilerinin bir bölümünü miting haline getirmeyi amaçlamışlar. Ancak Erdoğan’ın Akşener’e yönelik sözleri hazırlıkların erkene alınmasına yol açmış."
"İyi Parti’ye ittifak ortaklarından 'ortak miting' önerisi gelmiş; partinin Genel İdare Kurulu’nda konu masaya yatırılmış ve olumlu bakılmadığı bilgisinin iletilmesine karar verilmiş.
Bunun neden yapıldığını sordum, 'Eğer birlikte miting yapmış olsaydık, bizimle beraber olmak isteyenlerin tercihini etkileyecektik' diye oldukça diplomatik yanıtla karşılaştım.
İki partinin farklı zamanlarda ve yerlerde miting yapması halinde getirisinin daha fazla olacağına da bu aşamada vurgu yapıldı.
Mitingler konusunda neden bu kadar cevval bir çıkış yapıldı? Soruya verilen yanıt ise şöyle oldu: 'Bunu biz istemedik, ancak Erdoğan, Genel Başkanımız Meral Hanım'a laf söyleyince bizim ne olduğumuzu anlaması için böyle bir düzenlemeye gitmeye karar verdik…'
Aktardıklarına göre daha önce hesapta olmayan Denizli mitingi böyle bir gerekçeyle gerçekleştirilmiş, ittifak ortağı partilerin katkı yapması konusunda da herhangi bir davet yapılmamış. 'İttifak ortağımız olarak o bölgenin milletvekillerinden, nezaket içinde muhakkak gelen olmuştur, ancak bizim özel bir davetimiz söz konusu değil' denildi.
Aktardıklarına göre aslında mitingler sürecini Ocak sonrasında başlatmayı planlıyorlarmış.
Son dönem sıklıkla gerçekleştirdikleri kentlerdeki esnaf gezilerinin bir bölümünü miting haline getirmeyi amaçlamışlar. Ancak Erdoğan’ın Akşener’e yönelik sözleri hazırlıkların erkene alınmasına yol açmış."
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