İYİ Parti, seçim kampanyasının yeni videosunu yayınladı: Tarihi seçimde tarihi sen yaz

Yayınlanma: 08.05.2023 - 21:15

Güncelleme: 08.05.2023 - 21:15

İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik yeni kampanya videosunu yayınladı. Videoda, “Tarihi seçimde tarihi sen yaz” mesajı verildi.

İYİ Parti, seçim kampanyasının yeni videosunu bugün sosyal medya hesaplarında “Tarihi seçimde tarihi sen yaz” mesajıyla paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Twitter hesabında "Son 6 gün, tarihi sen yaz" mesajıyla alıntıladığı videoda, oy kullanmak için hazırlanan ve oy kullanan yurttaşların görüntülerine yer verildi. Videoda, Ajda Pekkan’ın ‘Yaz Yaz Yaz’ şarkısının İYİ Parti’ye uyarlanmış hali kullanıldı.