İYİ Parti’den Erdoğan’a yanıt: "Bu söylemlerle siyasi satranç oynuyor"

06 Ekim 2021 Çarşamba, 13:55

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan Erdoğan, parlamenter sisteme dönüş için ısrarcı olduğunu vurgulayan muhalefete mesajlar verdi. Akşener’in “Başbakanlığa adayım” sözleri için Erdoğan, “Hayali bir makama taliptir. HDP gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yönetildiği ve yönetileceği aşikarken, bu tartışmaların gündeme getirilmesinin ardında bu veto vardır” dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerine İYİ Parti’den yanıt geldi. Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin millet tarafından da yeterli bulunmadığını ve bunun sonuçlarının seçimle görüleceğini söyledi.

‘SEÇİMLER BELİRLEYİCİ OLACAK’

“Milletvekilliği seçiminde sadece partiler değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini’nin karnesi de oylanacak” diyen Ağıralioğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize vadedilen hiçbir hedefi tutturamadı. 2013’de 957 milyar dolar olan milli gelirin bugün 717 milyar dolar seviyesine düşmesinde bu sistemin keyfi uygulamalarının olduğunu düşünüyoruz. Muhalefet olarak mevcut ekonomik, siyasi bozulmanın sebebini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bağlıyoruz. Bu sistemin, memleketin yükünü çekemeyeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki seçimler milletin ne istediğini, bu sistemi nasıl gördüğünü ortaya çıkacaktır” dedi.

‘MUHALEFET İKTİDARIN KONFORUNU BOZUYOR’

Eskiden muhalefetin ne söylediğini dinlemez, duymaz sağır bir iktidar olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, “Şimdi muhalefetin tenkitleri ile konforu bozulan bir iktidarla karşı karşıyayız. Sahaya, milletin huzuruna mecbur ediyoruz onları. Biz muhalefet olarak ümidi yöneten taraf haline geldik. İYİ Parti olarak tek başına iktidar iddiası da taşıyoruz. Genel Başkanımız Meral Akşener’in hassasiyet gösterip başbakanlık çerçevesi içinde siyasi imada bulundu. Akşener, sembolik Cumhurbaşkanlığı vurgusu, icracı başbakanlık arzusundadır. Bu, ‘memleketin içine düştüğü problemleri çözmek için icracı olacağım’ demektir. Biz İYİ Parti olarak henüz Cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye hiç kimseyle görüşme yapmadık. HDP bizim bu anlamda muhatabımız değil çünkü Millet İttifakı’nın içinde yer almıyor. Bunun yanında Millet İttifakı’nda olan partilerle de görüşmedik. Biz Cumhurbaşkanlığı makamının nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. Erdoğan bu söylemlerle siyasi satranç oynuyor. Biz açık yüreklilikle siyaset yaparız” ifadelerini kullandı.