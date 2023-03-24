İzmir’de 486 aday adayından 114’ü kadın!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:42

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:49

İzmir’de bulunan siyasi partilerde, yaklaşan genel seçimler öncesi milletvekili aday adaylığı başvuru telaşı yaşanıyor.

CHP İzmir’de toplam 210 kişi milletvekili olmak için aday adayı olurken, bu isimlerin 54'ü kadın aday adayı oldu. 202 ismin aday adaylığı başvurusu yaptığı AKP'de ise 44 isim kadınlardan oluştu. İYİ Parti’de, 7’si kadın 28 aday adayı başvuru yaptı. MHP’de de 9’u kadın 46 aday adayı başvuruda bulundu.