İzmir’de 486 aday adayından 114’ü kadın!
İzmir’de bulunan 4 siyasi partide milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan kadın aday sayıları dikkat çekti. AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP’de toplam aday aday sayısı 486 olurken, kadın aday adayı sayısı ise 114’te kaldı.
İzmir’de bulunan siyasi partilerde, yaklaşan genel seçimler öncesi milletvekili aday adaylığı başvuru telaşı yaşanıyor.
CHP İzmir’de toplam 210 kişi milletvekili olmak için aday adayı olurken, bu isimlerin 54'ü kadın aday adayı oldu. 202 ismin aday adaylığı başvurusu yaptığı AKP'de ise 44 isim kadınlardan oluştu. İYİ Parti’de, 7’si kadın 28 aday adayı başvuru yaptı. MHP’de de 9’u kadın 46 aday adayı başvuruda bulundu.
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