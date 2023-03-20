Kabine bugün toplanıyor: Masada neler var?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 09:20

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 09:20

Kabine Toplantısı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Saray'da gerçekleştirilecek. Toplantının saat 16.00 civarında başlayacağı tahmin ediliyor. Toplantı bitiminde ise Erdoğan'ın alınan kararları basın ile paylaşması bekleniyor.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

14 Mayıs'ta gerçekleşecek 2023 seçimleri adım adım yaklaşıyor. Deprem felaketi ve ardından gelen selin açtığı yaraların sarılması da Türkiye'nin gündeminde. Bu bağlamda gözler Saray'a çevrildi.

Haber Global'in aktardığına göre; Kabine'de seçim süreci tedbirleri, başta sandık güvenliği olmak üzere ele alınacak.

FELAKETLER TOPLANTIN ANA GÜNDEMİ

Toplantının ana gündemini 11 ili vuran ve tüm Türkiye’yi acıya boğan deprem ve ardından gelen sel oluşturuyor.

Felaketlerin açtığı yaraların sarılması için atılacak adımlar ile bölgenin yeniden imarı toplantıda ele alınacak, afetzedelere yönelik destekler konuşulacak.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN DURUMU

Toplantıda geçici işçilere yönelik çalışmada masada olacak. Sayıları 60 bini bulan geçici işçiler, 6 ile 10 ay arasında sürelerde çeşitli kurumlarda istihdam ediliyor.

Çalışma sürelerini 12 aya çıkaran formüller kabinede mercek altına alınacak.

DIŞ POLİTİKA

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine olur vermesinin ardından İsveç ile sürecin nasıl yürütüleceği, Mısır'a yönelik 11 yıl sonra gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaretin yansımaları da toplantıda gündeme gelecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir gündemi de terörle mücadele olacak.

Terör örgütü PKK/YPG, FETÖ ve IŞİD'e yönelik yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verilecek.