Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı koronavirüse yakalandı

Avukat ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yaptırdığı son Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Odabaşı, "Genel durumum iyi; karantina sürecim boyunca çalışmalarımı evden yürüteceğim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2022 Cumartesi, 10:25
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı koronavirüse yakalandı
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Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye ve dünyada Covid-19 vaka sayıları hızla yükseliyor. Aralarında ünlü ve siyasi isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor. Son olarak bu isimlerden biri de Kadıköy Belediye Başkanı, Avukat Şerdil Dara Odabaşı oldu.

Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, son yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktğını duyurdu.

"GENEL DURUMUM İYİ"

Sağlık durumuna ilişkin de açıklamada bulunan Odabaşı, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Genel durumum iyi; karantina sürecim boyunca çalışmalarımı evden yürüteceğim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.


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