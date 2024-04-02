Kadınlar fark yarattı: 81 ilin 11’ini kadın başkanlar yönetecek, CHP’li adaylar rakiplerini geride bıraktı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 04:00

2019 yerel seçimlerinde kadın aday oranı yüzde 7.89 olarak gerçekleşirken AKP’den bir, CHP’den bir ve HDP’den iki kadın belediye başkanı seçilmişti. 31 Mart 2024 seçimlerinde ise 81 ilin 11’ini kadın adaylar kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar’da CHP’nin adayı Burcu Köksal, Ağrı’da DEM Parti’nin adayı Hazal Aras, Aydın’da CHP’nin adayı Özlem Çerçioğlu, Batman’da DEM Parti adayı Gülüstan Sönük, Bilecik’te CHP’nin adayı Melek Mızrak Subaşı, Diyarbakır’da DEM Parti’nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük, Edirne’de CHP’den Filiz Gencan Akın, Eskişehir’de CHP’nin adayı Ayşe Ünlüce, Gaziantep’te AKP’den Fatma Şahin, Siirt’te DEM Parti’nin adayı Sofya Alağaş ve Tekirdağ’da CHP’nin adayı Candan Yüceer kazandı. Afyon’da Burcu Köksal, Eskişehir’de ise Ayşe Ünlüce ipi göğüsledi. Burcu Köksal seçimi kazanması netleştiğinde kürsüye çıkarak Andımız’ı okudu.

MELEK BAŞKAN YENİDEN

Bilecik’te yarışı önde bitiren isim ise bir kez daha Melek Mızrak Subaşı oldu. Aydın’da CHP’li Özlem Çerçioğlu yüzde 50’nin üzerinde oy alarak belediye başkanlığında 3’üncü dönemine adım attı. Batman’da, HÜDAPAR’ın aday gösterdiği ve “Çarşafınızın rengine karışmayız” sözleriyle gündeme gelen Serkan Ramanlı’nın karşısında DEM Partili Gülistan Sönük belediye seçimlerini kazandı. Hizbullah’ın etkin olduğu Batman’da il belediye seçimini Sönük, oyların yüzde 64.52’sini aldı.

ÜSKÜDAR'DA DEĞİŞİM

Üsküdar’da CHP adayı Sinem Dedetaş yüzde 49.91, AKP’nin adayı Hilmi Türkmen yüzde 42.38 oy aldı. Dedetaş’ın, 2019’dan önce Haliç Tersanesi’nin AVM yapılmasına karşı çıktığı için AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından tesise girişi yasaklanmıştı.

BAKIRKÖY'DE BİR İLK

Seçimlerde İstanbul Bakırköy’de belediye başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 67.72’sini alan CHP adayı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu kazandı. MHP’nin kalesi olarak kabul edilen Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ise CHP’nin ilk olarak açıkladığı ancak YSK’nin adaylığını reddettiği Hasan Can Caran’ın eşi Saniye Caran oyların yüzde 47.15’ini alarak ilçenin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Adana’da Seyhan’da CHP’li Oya Tekin, belediye başkanı seçildi. Burdur Bucak’ta belediyeyi 30 yıl sonra CHP kazandı. CHP’nin genç kadın adayı Hülya Gümüş rakibine yüzde 15 fark atarak Bucak’ın yeni belediye başkanı seçildi. İstanbul Maltepe’nin ilk belediye başkanı, CHP adayı mimar Esin Köymen oldu. Köymen, 58.93’lük oy oranıyla kazandı.

EN GENÇ BAŞKAN

Türkiye’de ilçe belediye başkanı seçimlerinde yaklaşık 60 ilçeyi kadın adaylar kazandı. Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. Çelik, Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.

