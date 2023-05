Kaftancıoğlu’ndan ’14 Mayıs gecesi’ için uyarı: Her şey olabilir, doğru sonuçlar için bizi bekleyin

Yayınlanma: 11.05.2023 - 19:13

Güncelleme: 11.05.2023 - 19:13

Yerel seçimlerde sandık güvenliği konusu önemli bir performans sergileyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 14 Mayıs seçim gecesine dair uyarılarda bulundu.

‘İSTANBUL MODELİ’

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici – Fatima Çelik’in sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu uzun bir süredir sandık güvenliği çalışmalarını sürdürdüklerini, İstanbul modeli adlı bir model oluşturduklarını söyledi.

Kaftancıoğlu, oy kullanılacak her okulda en az iki avukat bulunacağını, sahada toplamda dört binden fazla avukatın olacağını söyledi. Kaftancıoğlu bunları anlattıktan sonra “İstanbul’da sandık güvenliği konusunda vatandaşlarımızın aklına gelen gelmeyen, iktidardaki kötülüğün akla gelen gelmeyen her türlü aksaklığı kötülüğün önüne geçecek ve o ıslak imzalı tutanakları da birlikte hiçbir şey yapamayacakları bir seçim gecesi yaşayacağız” dedi.

‘HER ŞEY OLABİLİR’

Kaftancıoğlu “Mesela ne tür aksaklıklar olabilir?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Her şey olabilir. Örneğin interneti kapatabilirler. Vatandaş bizim sözümüzü duymayabilir. Merak etmesin en güvenilir sonucu biz açıklayacağız. Biz seçim sonucunu hızlı açıklamak isteriz ama asıl önceliğimiz o değil. Doğru seçim sonucu için bizi beklesinler vatandaşlar. O sandıktan çıkan sonuç her ne ise onu mutlaka açıklayacağız. Ne tür aksaklıklar olabilir? Fırsat buldukları her yerde çalıyorlar biliyorsunuz. Bu tip şeylerin önüne geçeceğiz, engelleyeceğiz, yapamayacaklar.”

‘2018’DEN BÜYÜK DERSLER ÇIKARILDI’

CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki sandık güvenliği performansına yönelik eleştiriler hatırlatılması üzerine, Kaftancıoğlu şunları kaydetti:

“Örnek vermek gerekirse CHP’nin de içinde olduğu partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından kurulan Adil Seçim Platformu’nun uygulaması o gece çökmüştü. Ayrıca siz 24 Haziran gecesinde saat dokuz civarı hani seçimlerin ikinci tura kalabileceğine dair bir tweet atmış idiniz. Bunlardan ders çıkardınız mı? Kendi adıma söylüyorum, oldukça büyük dersler çıkarıldı. Partimiz tarafından da çıkarılmıştır. Ama orada deneyim olarak da düşünmek lazım. Örneğin ben o twiti yazdığım saatte elimizdeki veriler hakikaten onu destekliyordu. Ama orada sandık başındaki görevlilerin bütün sandıklarda olması, ıslak imzalı tutanakların toplanması, sonuçların daha hızlı akması gibi bir takım gelişen ve zaman içinde sandık güvenliği sürecini daha da güçlendiren süreçler oldu.”

‘KILIÇDAROĞLU İSTANBUL’DA REKOR OYLA SEÇİLECEK’

CHP İl Başkanı, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak “İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun rekor oyla Cumhurbaşkanı seçileceğini düşünüyorum. Daha doğrusu İstanbul’un diğer illerden çok daha yüksek oyla katkı sunacağını düşünüyorum” derken parlamento seçimleri konusundaki hedeflerini ise “İstanbul’da birinci parti olmayı hedefliyoruz. Bu büyük bir hedef ama fırsat aralığımız da var. 14 Mayıs gecesi olursa kimse şaşırmasın” dedi.

‘ÖZEL BİR KUTLAMA YAPMAYACAĞIZ’

Kaftancıoğlu olası bir zafer kazanmaları durumunda İstanbul’da sokağa çıkıp, kutlamalar yapmayacaklarını belirterek “14 Mayıs gecesi tahmin ediyorum hepimiz sabaha kadar o itirazlar, seçim sonrası olması gereken süreçler gibi süreçleri yaşıyor olacağımız için çalışıyor olacağız. Özel bir kutlama yapmayacağız. Bakın 86 milyon her geçen gün mağdur edilmiş vatandaşlarımız var. Deprem bölgesinde hala inanılmaz mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız var. Bizim derdimiz ya da bizim gibilerin önceliği aman biz seçimi kazanalım da futbol maçı gibi kutlamalar yapalım değil; bu seçimi kazanalım da bir an önce vatandaş için çalışmaya başlayalım duygusu. O yüzden öyle bizlerden çok böyle şaşalı vesaire kutlamalar beklemeyin.” ifadelerini kullandı.

‘GENEL BAŞKANIMIZIN ÇAĞRISI ÇOK YERİNDE’

Kaftancıoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs gecesi kutlama için sokağa çıkmama çağrısıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Kaybettiğini gören iktidardaki kötülük her şeyi yapma konusunda mahir. O gece de bir hoş olmayan birtakım şeyler yaşanabilir. Genel başkanımızın bu çağrısı çok yerinde. Bırakalım onları iki üç kişi münferit unsurlar olarak toplumunu duygusu içinde sıkışsınlar. Biz evimizde herkes için, hepimiz için kazanmış olmanın mutluluğunu yaşayalım.”