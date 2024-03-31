Kağıthane 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kağıthane'de seçimi kim kazandı? Kağıthane Belediye başkanı kim oldu?

Kağıthane seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Kağıthane'de hangi aday ne kadar oy aldı? Kağıthane Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:24
Kağıthane 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kağıthane'de seçimi kim kazandı? Kağıthane Belediye başkanı kim oldu?
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Kağıthane yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Mevlüt Öztekin

CHP

Tonguç Çoban

İYİ Parti

Mustafa Kürşat Ceylan

DEM Parti

Burhan Damarlı

Yeniden Refah

Burhan Asaf Şafak

Zafer Partisi

Kubilay Dağlar

Saadet

Halid Özgür Atak

Memleket

Oktay Öndeş

TİP

Özlem Varlı Yılmaz

HÜDA PAR

Mehmet Enes Karakaya

DEVA Partisi

Mustafa Avcı

KAĞITHANE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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