Kağıthane 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kağıthane'de seçimi kim kazandı? Kağıthane Belediye başkanı kim oldu?
Kağıthane seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Kağıthane'de hangi aday ne kadar oy aldı? Kağıthane Belediye başkanı kim oldu?
Kağıthane yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Mevlüt Öztekin
CHP
Tonguç Çoban
İYİ Parti
Mustafa Kürşat Ceylan
DEM Parti
Burhan Damarlı
Yeniden Refah
Burhan Asaf Şafak
Zafer Partisi
Kubilay Dağlar
Saadet
Halid Özgür Atak
Memleket
Oktay Öndeş
TİP
Özlem Varlı Yılmaz
HÜDA PAR
Mehmet Enes Karakaya
DEVA Partisi
Mustafa Avcı
KAĞITHANE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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