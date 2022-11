Kalın'dan 'Rojava' tepkisi: ABD bayrağı altında devrimcilik oynuyorsunuz

29 Kasım 2022 Salı, 15:24

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iktidara yakın A Haber televizyonunun canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye ve Irak'a yapılması planlanan askeri harekata ilişkin konuşan Sözcü İbrahim Kalın, harekatın ne zaman yapılacağına ilişkin "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek" dedi. Kalın, iki bölgede aynı anda başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya da "Hiç sıkıntı yok. TSK bu imkan ve kabiliyete sahiptir. İki olur başka yerlerde olur çok kapsamlı olur kısa süreli olur çok farklı şekillerde bu operasyonlar yapılabilir" diye yanıt verdi.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla önem veren ülke olduğunu iddia eden Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin üç askeri müdahalesi olmasaydı Zeytin Dalı Harekatı'ndan Fırat Kalkanı'na kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek mümkün olmazdı. Türkiye'nin bu askeri müdahaleleri olmasaydı muhtemelen bugün Irak sınırından Akdeniz'e kadar orada bir terör koridoru ve devletçik yapılanması ortaya çıkacaktı. Bunu ne Rusya'nın ne İran'ın ne Esed rejiminin ortadan kaldırması, geriye çevirmesi mümkün olmayacaktı. Biz hem kendi sınır güvenliğimizi sağladık bu operasyonlarla hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin ettik. Ayrıca muhtemelen gelebilecek daha büyük göç dalgalarını da bu operasyonlarla sınır güvenliği sayesinde sağlamış olduk."

"ABD BAYRAĞI ALTINDA SOLCULUK YAPTIĞINI İDDİA EDİYORLAR"

"PYD/YPG marksist leninist ayrılık bir örgüttür" diyen Kalın "Ben ABD'li mevkidaşlarımla görüştüğümde hep şunu söyledim: 'Tarihin şu ironisine bakın. Siz serbest piyasa ekonomisinin temsilcisi bir ülke olarak Ortadoğu'da marksist leninist bir örgütle işbirliği yapıyorsunuz.' Türkiye'deki solculara da diyorum. ABD bayrağı altında Rojava'da devrimciliği oynayarak solculuk yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Ne ABD'nin yaptığının tutarlı bir tarafı var ne sizin. Ama böyle bir ittifak kurmuşsunuz şimdi. ABD bayrağı altında Türk devletine karşı 'sosyalist idealleri hayata geçireceğiz' falan gibi bir safsatanın içinde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

SURİYE'YLE 'YENİ SAYFA' NE ZAMAN?

Suriye ile istihbarat düzeyinde temasların devam ettiğini bildiren Kalın, temaslardaki amacın "Türkiye'ye yönelik tehditlerin minimize edilmesi" olduğunu söyledi. Suriye'yle temasların, PKK hedeflerinin vurulması, yeni bir göç dalgasının önlenmesi ya da şehirler arası geçişlerde alınacak tedbirler doğrultusunda olduğunu ifade eden Kalın, "Bütün bunların üstünde, bunları da aşacak şekilde yepyeni bir sayfa açılır mı konusunda Cumhurbaşkanımız ifade etti. 'Siyasette ebedi küslükler olmaz.' Ama bunun oluşabilmesi için bir zamanın zeminin oluşması gerekiyor" diye konuştu.

"MISIR'LA ÇIKARLARIMIZ ORTAKLAŞMAYA BAŞLADI"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Doha'daki görüşmesinin "arka plan"ı da olduğunu belirten Kalın, "Biz, onların orada olacağını, onlar da bizim orada olacağımızı biliyorlardı. Bu fotoğrafın iki yıl geriye giden bir geçmişi var. Bir anda o gün ayak üstü verilmiş bir karar değil. Mısır ile Türkiye'nin belli çıkarları, beklentileri daha yakın bir hale geldi. Bakış açılarımız ve çıkarlarımız biraz daha örtüşmeye başladı" dedi.

Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"Mısır, Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz'den, bir enerji haritasından bahsetmenin mümkün olmadığını gördü. İkili ilişkiler bağlamında da bizim ticari, ekonomik, siyasi insani ilişkilerimiz ortada. Mısır'ın bütün ekonomik zorluklarına rağmen Arap dünyasındaki merkezi rolü ortada. Bütün bunlar adım adım bizi birbirimize yaklaştırdı. Bir tarafta zemin hazırlanmış oldu."

Kalın, Türkiye ve Mısır arasında özel temsilciyi gerektirecek bir durumun olmadığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bakanlar düzeyinde devam edebileceğini söyledi.