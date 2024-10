‘Karanlık düzeni birlikte yok edeceğiz’

Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:49

Güncelleme: 30.10.2024 - 17:49

CHP’nin yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, Almanya’daki CHP birliklerine yönelik ziyaret programı gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerle Almanya’daki CHP örgütlenmesini güçlendirmeyi, yerel birlikler arasında dayanışma bağlarını pekiştirmeyi hedeflediğini belirten Tüm, Almanya’daki Türk toplumu ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Bu çalışmaların CHP’nin yurtdışındaki gücünü artıracağına olan inancını ifade etti. Almanya’nın çeşitli şehirlerinde CHP temsilcilikleri, yerel kurumlar ve kuruluşlarla bir araya gelen Tüm, ziyaret programına Köln’den başlayarak CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ve yöneticileri ile görüşmeler yaptı.

SİEGEN’DE TEMSİLCİLİK GÖRÜŞMELERİ BAŞLATILDI

Ziyaret kapsamında Siegen şehrinde bulunan CHP üyeleriyle bir araya gelen Tüm, Siegen’de kurulacak yeni CHP temsilciliği üzerine ön hazırlık çalışmalarını ele aldı. Tüm'e bu görüşmelerde CHP Almanya Federasyonu yöneticilerinden Genel Sekreter Dilek Demircan Dursun ve Yönetim Kurulu üyesi Ayfer Başlık da eşlik etti.

ESSEN’DE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI KONUŞULDU

Ziyaretin diğer durağı olan Essen’de CHP Essen Birliği’nin yönetim kurulu üyeleri ve Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yöneticileri ile buluşan Tüm, Türkiye gündemi ve Almanya’daki örgütlenme çalışmaları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

DÜSSELDORF’TA BAŞKONSOLOS ZİYARETİ VE SPD İLE DAYANIŞMA GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Düsseldorf’ta CHP Düsseldorf Birlik Başkanı ve üyeleriyle bir araya gelen Tüm, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Almanya’daki Türk toplumunun karşılaştığı sorunlar ele alındı. Aynı gün, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) yetkilileri ile yapılan görüşmede, CHP ve SPD’nin ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

KÖLN’DE DİPLOMATİK VE TOPLUMSAL ZİYARETLER

Mehmet Tüm, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem’i de ziyaret etti. Bu ziyarette Tüm’e CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ve Köln Birlik Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Aynı gün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Muharrem Kuzey ile de görüşme gerçekleştirilerek Almanya’daki Türk toplumuna yönelik ortak projeler değerlendirildi. Avrupa Alevi Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat’la yapılan görüşmenin ardından Yol TV’ye ziyaret gerçekleştirildi.

NÜRNBERG VE MÜNİH ZİYARETLERİ İLE ÖRGÜTLENME AĞI GÜÇLENİYOR

Tüm, Özgür Uçma ve federasyon yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nürnberg ve Münih CHP birliklerini ziyaret etti. Almanya genelindeki CHP örgütlenmesini ve dayanışma ağlarını güçlendirme amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretlerde, yerel temsilcilerle fikir alışverişinde bulunuldu. Son olarak Frankfurt’ta Cumhuriyet Etkinliğine katılan Tüm, “Bu topraklarda Cumhuriyet’in devrimlerine sahip çıkmak, demokrasiyi korumak ve hak, adalet mücadelesine omuz vermek demektir. Çünkü biliriz ki, bir milletin bağımsızlığı, ancak o milletin her bir ferdinin haklarını, özgürlüklerini ve onurunu savunmakla mümkündür. Bugün, Cumhuriyetimizin 101 yıllık kazanımları, 22 yıllık AKP iktidarı döneminde sistematik olarak yok edilmek istenmektedir. Bu iktidar, Cumhuriyet’in temel ilkelerine saldırmakta, özgürlükleri ve demokrasiyi her geçen gün daha da zayıflatmaktadır” dedi. Türkiye’de artan şiddet olaylarına da değinen Tüm, “Bugün yaşadığımız her bir rezalet, bu köhnemiş Saray Rejimi’nin eseridir.Ancak, Cumhuriyetin aydınlık yolunda bu karanlık düzeni hep birlikte yok edeceğiz. Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş, demokratik ve laik Türkiye’yi yeniden kuracağız. Bu bozuk düzen karşısında asla susmayacağız; demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Haklı olanlar asla yenilmezler. Er ya da geç yapılacak ilk genel seçimlerde ülkemizi bu AKP karanlığından hep birlikte kurtaracağız” ifadelerini kullandı.