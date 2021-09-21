Karasu'dan 'çatlak büyüyor' açıklaması: AKP yüzde 30’un altına indi

21 Eylül 2021 Salı, 13:00

CHP PM Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, son dönemde AKP içinde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“AKP’deki çatlak her geçen gün büyüyor" diyen Karasu, “Son dönemdeki gerilimler, ekonomideki kötü gidiş arttıkça çatlak büyüyor. İktidar, Erdoğan ve Saray’daki birkaç kişiye sıkışmış durumda” ifadelerini kullandı.

"MECLİS GRUBU SESSİZ"

Milletvekillerinin artık cumhurbaşkanına ve hatta bakanlara dahi ulaşamadığını belirten Karasu, “İktidar vekilleri seçim bölgelerinden gelen talepleri, bırakın cumhurbaşkanına ilgili bakanlara bile aktaramıyor. Es kaza aktarsalar da bir çözüm bulunmuyor. İktidar partisinin meclis grubuyla bakanlar ve saray arasında artık bir duvar var” şeklinde konuştu.

Seçim dönemi yaklaştıkça söz konusu gerilimin daha da artacağını kaydeden Karasu, “İktidar vekilleri seçim bölgelerinde artık yalnız gezemiyor. Yanlarına ya Kaymakamı ya da Vali’yi alıyorlar. Seçim kampanyası başladığında sahada olanlar, vatandaşların sorunları karşısında sesiz kaldıkça gerilim artacak. Çünkü vatandaşın sorunlarını çözecekleri mekanizma artık çalışmıyor” dedi.

Gazeteci Barış Pehlivan’ın geçtiğimiz günlerde köşesine taşıdığı “Bürokrasi tedirgin, herkes yolun sonuna gelindiği kanaatinde, kimse risk almak istemiyor” iddiasını da hatırlatan Karasu, “Yıllardır devlet kurumlarına türlü usulsüzlüklerle yerleştirdikleri bürokratlar da yolun sonunun geldiğinin farkında. Ortadaki iddialar vahim. ‘Kendilerini güvende tutacak belgelerin fotokopisini çeken bürokratlar’ tanımı artık bir dönemin sonunun geldiğini kanıtlıyor. Seçimin yaklaştığı her gün gemiyi daha fazlalarının terk ettiğine şahit olacağız” iddiasında bulundu.

"AKP YÜZDE 30’LARIN ALTINA İNDİ"

“Son anketler gösteriyor ki AKP yüzde 30’un altına indi” diyen Karasu, “24 Haziran 2018’den bu yana iktidarın dikiş tutturduğu bir aralık yok. Ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Hukuk, demokrasi ayaklar altında. Toplumda büyük bir kaynama var. Her gün toplumun belirli bir kesimi ‘artık yeter’ diyor. Bunun son örneğini, üniversitelerin açılmasıyla mağduriyet yaşayan öğrencilerle görüyoruz. Binlerce gencimiz temel hak olan barınma haklarını arıyorlar. 20 yıldır iktidardalar ama yurt sorununu çözmekten acizler. İşte en büyük yönetememe göstergesi budur. İktidarın artık Türkiye’ye vereceği bir fayda kalmamıştır” dedi.



