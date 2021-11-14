'Kaymakamın işe gelmeyen eşi için tutanak hazırlayan hastane müdürü sürüldü' iddiası

14 Kasım 2021 Pazar, 09:18

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Kaymakam Harun Reşit Han'ın eşi Kübra Han, geçtiğimiz Haziran ayında eşinin de görev yaptığı ilçedeki Devlet Hastanesi'nde geçici görevlendirme ile paramedik (Acil tıp teknikeri) olarak göreve başladı. Ancak Kübra Han, ambulansta paramedik olarak çalışmak yerine hastanede kendisine bir oda tahsis edilerek idari birimde görevlendirildi.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre Kübra Han, 5 ayda 12 günlük izni haricinde mazeret bildirmeden işe gitmedi. Durum hastane çalışanları arasında huzursuzluk yarattı.

Yaşananların İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge'ye kadar ulaşması üzerine Kübra Han hakkında Eskişehir Mahmudiye ilçe Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar tarafından işe gelmediği için tutanak tutuldu. Müdür Erman Atalar, bu tutanağın ardından görev yerinden sürüldü.

Kaymakam eşi için tutanak tutan hastane müdürü Erman Atalar, Eskişehir'in en uzak ilçesinde görevlendirildi.

İKİNCİ GÖREVİ DE VAR

Öte yandan işe gitmeden maaş aldığı iddia edilen Kübra Han'ın kaymakam olan eşi Harun Reşit Han'ın oluru ile geçtiğimiz Ağustos ayında ikinci bir görev olarak Mahmudiye Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na da görevlendirildiği öğrenildi. Paramediklerin ikinci görevlendirme yapılmasının uygun olmamasına rağmen kaymakamın eşine ikinci bir görevlendirme yapılmış olması da tepki çekti.

Kaymakam Harun Reşit Han konuyla ilgili doğrudan açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak yakınlarına “Eşimin işe gitmeden maaş aldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Eşim aynı zamanda ikinci görevle sosyal yardımlaşma vakfında da görevlidir. Görevini yerine getirmektedir. Tüm ilçe halkı bunu bilmektedir” dediği öğrenildi