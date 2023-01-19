Kılıçdaroğlu: Zalimin zulmüne son vereceğiz

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 14:35

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 14:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Ticaret Odasını ziyaret etti, sanayici ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Balıklı Meydan esnafını ziyareti sırasında yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Hiç endişe etmeyin, bu kardeşiniz bu ülkeye adaleti ya getirecek ya getirecek, beraber getireceğiz. Kâinat, adalet üzerine inşa edilmiştir. Devletin dini adalettir. İktidar sahibi, iktidar olduklarında mal mülk sahibi olmazlar. Çünkü iktidar sahibi her yere hizmet eder. İktidar sahibinin, devleti adalet ile yönetmesi lazım.

Adaletle yönetmenin temelinde esnafı, sanayicisi, ücretlisi, işçisi, emeklisi kazanacak. Her evde huzur, bereket olacak. O zaman adalet olur, devlet büyür. Esnafla ilgili, onların çok büyük dertleri var, biliyorum. Dertlerini çözmek için mücadele ediyorum. Şundan emin olsunlar; iktidar olduğumuzda sizlerin oylarıyla esnafın, çiftçinin bankalara, esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Esnaf, çiftçi rahat edecek. Esnaf kazanmazsa hepimiz zarar ederiz. Adaletten vazgeçmeyin. Bunu sağlayacağız.

“SİZDEN ÇALDIKLARI 481 MİLYAR DOLARI ONLARDAN ALACAĞIM VE HALKA VERECEĞİM"

Bu ülkede 100 binlerce ailenin elektriği, doğal gazı, suyu kesik. Bunlar faturalarını ödeyemiyorlar, fakir aileler. Bir aileyi susuz, elektriksiz bırakamazsınız. Fakir diye kışın ortasında soğuğa teslim edemezsiniz. Bütün bunların tamamını çözeceğim. Hiçbir çocuk, bu ülkede yatağa aç girmeyecek. Kadın kardeşlerim, size de söylüyorum; evlatlarınızı okuttunuz ama çoğu işsiz, geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Gençlere de şunu ifade etmek isterim; sizin geleceğiniz bu ülkededir. Bu ülkede çalışacaklasınız, kazanacaksınız, hiç endişe etmeyin. Bunlar, Beşli Çetelere çalışıyorlar, Beşli Çetelere para veriyorlar. Sizden çaldıklarını; esnaftan, sanayiciden çaldıklarını, 481 milyar doları onlardan alacağım ve halka vereceğim, hiç kimse endişe etmesin.

“SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE SURİYE’YE GERİ GÖNDERECEĞİZ”

Uyuşturucu baronları… Onu da çok iyi biliyorum. Gidiyorlar, iktidar sahipleri ile fotoğraf çektiriyorlar. Uyuşturucu baronlarının da kökünü tamamen kazıyacağım bu ülkeden. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde Suriye’ye geri göndereceğiz. Kendi ülkelerine gidecekler, huzur içinde orada yaşayacaklar. Suriyelilerle de konuştum, onları nasıl göndereceğimizi de anlattım. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız, kardeşlerimizi oraya göndereceğiz. Gelsinler, yemeklerini yesinler, düğünlerini yapsınlar, pazartesi olunca kendi ülkelerine gitsinler, orada üretsinler. Ticaret erbabı ile konuştum ve onlara şunu söyledim; hiç endişeye kapılmayın, büyük sorunlar var biliyorum ama çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Bütün sorunları akılla, istişare ile çözeceğiz. Herkes kazanacak. Her birimizin işi, aşı olacak.

“ZALİMİN ZULMÜNE SON VERECEĞİZ”

Bir şey istiyorum; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın. Türkiye yeni bir sürece girdi. Artık bu kadar acıyı bu toplumun çekmemesi lazım. Siyasetçinin, halkına hesap vermesi lazım. Bir devlet, bir kişiye teslim edilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde de bir devlet bir kişiye teslim edilmiş değildir. Bir kişiye teslim edilen devletin sonu gelmiştir. Biz; beraber, akılla, mantıkla, liyakatle, adaletle devleti yöneteceğiz. Farklı düşündü diye insanların işine son vermek, hapislere atmak doğru değildir. İnsanlar farklı düşünebilirler. Adaletin çürüdüğünü, saraya bağlı hakimlerin olduğunu biliyorum. Size bir söz daha vereyim; asla ve asla saraylarda oturmayacağım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mütevazi Çankaya Köşkü var; gidersin, Çankaya’da oturursun kardeşim. Nedir o lüks, o debdebe? Hem diyorlar ki ‘İsraf haramdır’. Peki bu lüks, haram işleri ne? Onlara haram değil mi? İslamiyet’te israf haramdır. Siyaset adamı için harama bulaşmak kadar yanlış bir şey yoktur. Yanlışa bulaştıysanız doğruyu bulamazsınız. O nedenle her birimizin, sandığa giderken elini vicdanına koyup oyunu kullanması lazım. O çerçevede oy kullanırsanız Türkiye’de yeni bir ufuk açılacak. Herkesin güler yüzlü olmasını isterim. Zulmü bitireceğiz, hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmüne son vereceğiz, adaletin özü odur.”