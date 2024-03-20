Kurum'dan burç ve bıyık sorularına yanıt: 'Boğa burcuyum. Bende liderlik özelliği var...Bakarız duruma'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 18:52

Güncelleme: 20.03.2024 - 18:55

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, “Burçlarla aranız nasıl” soruna; “Boğa burcuyum. Bende liderlik özelliği var” diye yanıtladı. Kurum, “Bıyıklarınızı kesecek misiniz” sorusuna ise “Sıkıntı yok bakarız sonra duruma” diye yanıt verdi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum gdh.digital’in sorularına yanıtladı.

Kurum'a sorulan sorular ve yanıtlar şu şekilde:

- Ronaldo mu Messi mi?

- Messi.

- Burçlarla aranız nasıl?

- Burcumun özelliğini taşıdığımı düşünüyorum. Boğa burcuyum. Liderlik şeyi vardır boğada. Bende onu taşıdığımı düşünüyorum.

- Futbol mu basketbol mu?

- Basketbol.

-Bıyıklarınızı kesecek misiniz?

-Şu an sıkıntı yok bakarız sonra duruma.

-Ezel mi Kurlar Vadisi mi?

-Kurtlar Vadisi.