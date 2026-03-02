Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Laikliği Birlikte Savunuyoruz!' bildirisine soruşturma: Prof. Dr. Mustafa Altıntaş ve Prof. Dr. Aziz Konukman da ifadeye çağrıldı

2.03.2026 11:18:00
ANKARA / Cumhuriyet
"Laikliği Birlikte Savunuyoruz!" bildirisine yönelik açılan soruşturma kapsamında bildirinin imzacılarından iktisatçı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş ile iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman da ifadeye çağrıldı.

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine imza atan 168 kişi hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı suç duyurusu kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; 28 Şubat’ta imzacılar ifadeye çağrılmaya başlandı.

Bu kapsamda ilk ifadeye çağrılanlar arasında iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav da bulunuyordu. 

Soruşturma kapsamında ise bugün Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucularından iktisatçı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş ile iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman’ın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İkili bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek. 

